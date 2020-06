Novo-topchef efter 20 års sats på fed fidus: »Vi har ikke været i nærheden af at få et afkast«

Selvom Novo Nordisk sælger fedmemedicin for milliarder, er det efter 20 års satsning stadig en dårlig forretning.

Trods et godkendt middel på markedet, flere på vej og et salg i milliardklassen er det danske medicinalselskab Novo Nordisk efter 20 års intenst sats fortsat milevidt fra at tjene penge på fedmemedicin.

»Vi har ikke engang breakeven på årsbasis endnu, så der går rigtig mange år, før hele det akkumulerede underskud kommer tilbage til os,« siger Lars Fruergaard Jørgensen, adm. direktør i Novo Nordisk.

Det danske medicinalselskab har siden 2015 haft fedmemidlet Saxenda på markedet, og det har lignet en stor økonomisk succes med hastigt stigende salg til følge.

Alene i 2019 solgte lægemidlet for knap 5,7 mia. kr., og siden lanceringen er der blevet langet Saxenda over disken for mere end 14 mia. kr.

»Vi har ikke tjent penge på den del af forretningen endnu. Vi har brugt de sidste 20 år på at investere i fedmemedicin, men vi har ikke været i nærheden af at få et afkast,« siger Lars Fruergaard Jørgensen, adm. direktør i Novo Nordisk.

Sideløbende er der blevet kastet enorme summer i alt fra produktion til salg og marketing - og ikke mindst efter udviklingen af nye og forbedrede fedmemidler.

Forventningen er, at Semaglutid, der er tættest på markedet som fedmemedicin i Novo Nordisks pipeline, kan komme på markedet omkring overgangen fra 2021 og 2022, hvis alt går efter planen.

»Novo Nordisk er kommet forholdsvis langt, men det viser også, at det tager tid at opbygge viden hos myndighederne omkring mulighederne for medicinsk behandling af fedme. Og at det koster mange penge,« siger Claus Henrik Johansen, senior porteføljeforvalter i Danske Bank.

Hos ABG Sundal Collier er analytiker Jannick Lindegaard Denholt nogenlunde på linje.

»Selvom Saxenda gør det rigtig godt, så viser det, at der skal noget mere til. Hvis Novo Nordisk lever op til den strategiske aspiration om en fordobling af salget af fedmemedicin i 2025, begynder det at ligne noget. Her spiller i første omgang Semaglutid en vigtig rolle,« siger han.

Lars Fruergaard Jørgensen understreger, at Novo Nordisk fortsætter med satsningen, fordi det giver mening.

»Vi vurderer, at det tilfører værdi til aktionærerne på den lange bane. Der går bare lang tid, før de får penge ud af det. Undervejs er der heldigvis mange, både patienter og samfund, der får noget ud af det,« siger Lars Fruergaard Jørgensen.