Coronakrisen kan koste særligt mange arbejdspladser i 20 kommuner

Coronakrisen kan i særlig grad ramme 20 kommuner, som har en høj andel af arbejdspladser inden for fire udsatte brancher. Minister arbejder på et udspil, der skal hjælpe de trængte brancher.

Danske arbejdspladser inden for handel, hotel, restauration og transport er blandt de hårdest ramte under coronakrisen, men der er stor geografisk forskel på, hvor hårdt krisen kan ramme.

Særligt 20 kommuner omkring hovedstaden og ned midt igennem Jylland er udsatte, da mere end hver fjerde ansat i kommunerne er i en af de udsatte brancher. Tårnby ligger i toppen med over 60 pct., hvilket især skyldes de tusindvis af arbejdspladser i Københavns Lufthavn.

Det viser en opgørelse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE, har lavet for Finans.

»Fordelingen afspejler, at vi har en ret forskellig erhvervsstruktur i Danmark, og hvor det første stød fra coronakrisen var knyttet til nedlukningen i disse brancher,« forklarer senioranalytiker i AE Emilie Agner Damm.

Hun understreger, at der er en sammenhæng mellem fordelingen af arbejdspladser af de udsatte brancher og de kommuner, hvor der har været mange hjemsendte på lønkompensation.

Over 200.000 danskere har været hjemsendt på lønkompensation, og regeringens ekspertgruppe offentliggjorde onsdag sin rapport, hvori økonomerne anslog, at det kan koste op mod 100.000 danskere jobbet, når hjælpepakkerne stopper.

Når det sker, kan man forvente, at de kommuner vil opleve større stigninger i antallet af ledige, tilføjer Emilie Agner Damm.

Cheføkonom i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Allan Lyngsø Madsen, genkender problematikken.

»Vi ser det samme billede og forventer en markant stigning i ledighed over en bred kam. Kigger man på de brancher, som AE har gjort, er det især dér, alarmklokkerne for alvor blinker,« siger han.

Kommunerne, der skal håndtere de mange ledige og i sidste ende hænger på regningen, står dermed i en svær situation, fordi opgaven med at få de ledige i job ligger hos dem, mens krisen sender de ledige ud til et jobmarked, der er hårdt ramt.

Thomas Kastrup-Larsen er borgmester i Aalborg og formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg. Han er meget opmærksom på problemet.

»Der er en stor bekymring for de mange ledige, især unge og folk på kanten af arbejdsmarkedet, for at få dem tilbage i beskæftigelse. Der har været stor vilje og opfindsomhed til at finde løsninger, men der er stor usikkerhed om, hvornår og hvordan de ramte brancher rejser sig. Men jobcentrene gør, hvad de kan, for at hjælpe,« siger han.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard skriver i en mail, at han er klar over, at en række brancher er særligt hårdt ramt, og at der fortsat er »mørke skyer over en række brancher«. Han ser den aktive beskæftigelsesindsats, som har været suspenderet under krisens første måneder, som vejen frem.

»Regeringen vil også komme med yderligere, konkrete tiltag for at sætte skub i økonomien, og samtidig kommer vi inden længe med et udspil om opkvalificering, for det er afgørende også på den lange bane, at vi investerer i mennesker, så de står bedre rustet til fremtidens arbejdsmarked,« oplyser ministeren.