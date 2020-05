Det skandinaviske flyselskab SAS har været hårdt ramt under coronakrisen.

Grundpillerne i SAS' forretning er blevet savet midt over under coronakrisen. Omsætningen faldt i perioden fra februar til april med 46,7 pct., bundlinjen lød på minus 3,5 mia. svenske kr., hvilket svarer 2,5 mia. danske kr., der skal spares yderligere, og krisen har ramt så hårdt, at det skandinaviske flyselskab har brug for at rejse ny kapital.

Det viser SAS' regnskab for andet kvartal.

»Covid-19-pandemien har skabt en global krise for luftfartsindustrien, inklusive SAS. Det, der begyndte med rejsebegrænsninger til det kinesiske fastland, førte hurtigt til globale rejsebegrænsninger, karantæner og streng rådgivning imod unødvendig rejse. Disse foranstaltninger eliminerede grundlæggende fundament for vores forretningsmodel, og næsten hele vores flåde var groundet fra midten af marts,« lyder det fra topchef Rickard Gustafson i regnskabet.

I april var antallet af passagerer faldet med 96 pct., og det faktum, at efterspørgslen styrtdykkede, fik SAS til at iværksætte en række tiltag for at spare penge. Det resulterede bl.a. i udmeldingen om, at SAS vil skille sig af med 5.000 ansatte, og samlet fik flyselskabet sænket omkostningerne med 2,4 mia. svenske kr. sammenlignet med samme periode sidste år.

Flyselskabet venter, at der først vil være normale tilstande i 2022, og det har fået SAS til at lægge sin forretningsplan om, så der skal hentes besparelse for 4 mia. svenske kr. frem mod 2022.

For at nå frem til 2022 og gennemføre sin nye plan har SAS dog brug for at rejse frisk kapital, fremgår det af regnskabet.

»Set i lyset af effekterne af covid-19 og den tid det vil tage at komme tilbage til en normal situation, skal SAS sikre yderligere finansiering for at kunne fortsæt som det vigtigste luftfartsselskab i Skandinavien,« lyder det.

SAS er i øjeblikket i »aktive, intensive og konstruktive diskussioner med selskabets største aktionærer og udvalgte interessenter«, skriver SAS i regnskabet, hvor det bliver påpeget, at »alle potentielle løsninger kommer til at kræve, at både stater og markedsaktører deltager«.

»Forskellige muligheder overvejes i øjeblikket, og vi har som mål at præsentere en plan i juni 2020,« fremgår det af regnskabet.