Nu testes verdens første førerløse regionaltog

Metroer er flere steder i verden fuldautomatiserede og førerløse. Nu skal teknikken for første gang afprøves på regulære tog.

Den franske togproducent Alstom er ved at gøre klar til forsøgsprojekt, hvor man vil implementere førerløse tog i den regionale passagertogdrift.

Projektet er planlagt til at begynde i 2021 i den tyske delstat Niedersachsen.

Alstom har længe været verdens førende selskab inden for automatiserede metro-systemer, men testen med pionerprojektet af førerløse regionale passagertog vil være den første af sin art verden.

»I fremtiden vil automatiserede tog optimere den regionale jernbanedrift, reducere strømforbrug og derved yde et betragteligt bidrag til den grønne omstilling samt udviklingen af et moderne og attraktivt jernbanesystem,« lyder det fra Jörg Nikuetta, adm. direktør for Alstom i Tyskland og Østrig, i en pressemeddelelse.

For nylig har Astom udviklet og udført succesfulde test af verdens første brintdrevne tog.

Planen med den førerløse drift er, at to tog bliver udstyret med det såkaldte European Train Control System (ETCS) samt Automatic Train Operation-udstyr (ATO).

Udstyret gør det muligt at automatisere driften af togene samt teste forskellige grader af automatisering.

En version benyttes til den normale passagerdrift og en anden til rangering. Begge dele er fuldt ud automatiseret, men med passagerer er der desuden togpersonale, der kan gribe ind i nødstilfælde. Under rangering foregår det helt uden personale og med mulighed for fjernkontrol af toget.

Forsøgsprojektet foregår i et nært samarbejde mellem regionsforbundet for Braunschweig, det tyske luftfartscenter og det tekniske universitet i Berlin, hvor selve driften under realistiske forhold bl.a. skal gå op i en højere enhed med brugen af kunstig intelligens.

Alstom tilbyder alt fra højhastighedstog, metroer, sporveje og e-busser til mere integrerede systemer, signalsystemer og digitale mobilitetsløsninger.

Firmaet har sit hovedkvarter i Frankrig, men er til stede i 60 lande med i alt knap 40.000 ansatte.