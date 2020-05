Nike laver reklame mod racisme

Sportsmærke har skiftet sit kendte slogan ud i ny reklame, der adresserer de voldsomme protester i USA.

Nike udgav fredag en reklame, hvori seerne blev opfordret til ikke at ”lade som om, der ikke er et problem i Amerika”. Reklamen kommer netop som massevis af protester finder sted i USA, hvor der har været flere sammenstød mellem politi og civile.

Protesterne er kommet efter drabet på en 46-årig sort mand ved navn George Floyd, der mistede livet da en hvid politibetjent havde siddet med sit knæ på Floyds hals i adskillige minutter under en anholdelse.

Den ret så minimalistiske video, der blev lagt op på Nikes twitterprofil, indeholdt ordene ”don’t do it”, der står i kontrast til Nikes typiske ”just do it”-slogan.

»For en gangs skyld, så lad være ... Lad ikke som om der ikke er et problem i Amerika ... Du må ikke vende ryggen til racisme,« står der i reklamefilmen, der søndag formiddag er blevet delt mere end 62.000 gange.

Nike har heller ikke tidligere været bange for at tage del i den offentlige debat. I mærkets ”Dream Crazy”-kampagne i 2018, der skulle markere 30-årsdagen for “Just Do It”-sloganet, valgte Nike at lave en reklamefilm, hvor den tidligere San Francisco 49’ers quarterback Colin Kaepernick medvirkede.

Den amerikanske fodboldspiller fik en del opmærksomhed efter at han begyndte at protestere mod politiets behandling af afroamerikanere ved at sætte det ene knæ i jorden under nationalsangen i 2016.

Nike har også tidligere i år opfordret folk til at blive indendøre under coronakrisen på de sociale medier.