Høj gæld og lave oliepriser har sendt borerigselskabet Seadrill, som hovedsageligt ejes af Norges rigeste mand, John Fredriksen, ud i en omfattende rekonstruktion, der skal holde liv i selskabet.

Norges rigeste mand, John Fredriksen, som står bag borerigselskabet Seadrill, har de seneste år måttet se sit selskab i stor økonomisk krise – og nu skal det igennem sin anden rekonstruktion på blot to år.

Det skriver det norske medie Dagens Næringsliv.

Seadrill beretter i en rapport for første kvartal i år om et underskud før skat på 1,5 mia. dollars, hvilket svarer til lidt over 10,5 mia. kr. Samme periode sidste år tabte selskabet ’kun’ 296 millioner dollars svarende til 2 mia. kr.

Det fremgår i kvartalsrapporten, at Seadrill siden slutningen af 2019 har forhandlet med sine kreditorer om en løsning på flere store gældsforpligtelser, som længe har været en hæmsko for selskabet.

»Mens vi fortsætter med at evaluere alternative måder at adressere omkostningerne og det generelle gældsniveau, forventer vi, at en omfattende rekonstruktion kan komme til at kræve, at en betydelig mængde gæld bliver konverteret til aktier,« står der i årsrapporten.

At Seadrill nu gennemgår endnu en krise, skyldes ikke blot den høje gæld, men også de seneste måneders lave oliepris, som har ramt hele oliebranchen hårdt, skriver selskabet.

Borerigselskabet var engang kronjuvelen i den norske rigmand John Fredriksens forretningsimperium. Men selskabet, der tidligere var verdens største på sit felt, har i flere år været ude at sejle økonomisk.

John Fredriksen er den største aktionær i Seadrill, hvor han også er bestyrelsesformand. Hans formue er ifølge det norske erhvervsmagasin opgjort til 114 mia. norske kroner - eller 80 mia. danske kroner.

Den 75-årige milliardær har tjent sine penge på olie, shipping og laks. Han kontrollerer bl.a. råolierederiet Frontline, tørlastrederiet Golden Ocean, skibsejeren Ship Finance International og lakseselskabet Marine Harvest.

Førhen udgjorde Seadrill størstedelen af John Fredriksens formue, men den position er blevet overtaget af Marine Harvest i takt med, at prisen på olie og selskabets aktier er faldet markant i værdi over flere år.

Seadrill modtog i slutningen af marts en advarsel fra New York Stock Exchange (NYSE) for at have haft en for lav aktiekurs i en periode på 30 handelsdage i træk. Aktien faldt til et niveau under 1 dollars i gennemsnit, og derfor overholdt Seadrill ikke noteringsstandarden.

Mandag meddelte selskabet, at det havde besluttet at lade sig afnotere fra verdens største aktiebørs for udelukkende at blive handlet på børsen i Oslo.

Seadrill-aktien er faldet med mere end 98 pct. i værdi siden sit højeste i 2013. Aktien handles til ca. 4 kr. i Oslo og til 0,46 dollars i New York.