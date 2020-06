B&O-aktionærer godkender kapitaludvidelse

Bang & Olufsen godkendte på en ekstraordinær generalforsamling onsdag, at selskabet får en kapitalindsprøjtning på 400 mio. kr.

Aktionærerne i Bang & Olufsen godkendte på en ekstraordinær generalforsamling i København onsdag den planlagte kapitaludvidelse på godt 400 mio. kr.

Det oplyser selskabet onsdag aften.

Selskabet mistede tirsdag sin bestyrelsesformand, Ole Andersen, der afgik ved døden pludseligt.

Den ekstraordinære generalforsamling var primært indkaldt for formelt at vedtage en kapitalforhøjelse, der skal sikre selskabet omkring 400 mio. kr. Dertil kommer muligheden for at låne 100 mio. kr.

Pengene skal bruges til at forsøge at rette op på selskabets omsætning og økonomi, der længe har været stærkt udfordret.

Det var en bred kreds af aktionærer, der i midten af maj stod bag, da kapitaludvidelsen blev planlagt. ATP, Færchfonden, og Chr. Augustinus Fabrikker gav tilsagn, og hele bestyrelsen og direktionen har også selv sat egne penge på højkant. Tilsammen har ledelsen investeret et tocifret millionbeløb.

Den nu afdøde Ole Andersen forklarede i maj, at de 500 mio. kr. skal kunne holde B&O kørende i lang tid, på trods af en potentiel voldsom effekt fra corona-nedlukningerne globalt. På det tidspunkt stod det klart, at B&O ud over den generelle faldende omsætning også er hårdt ramt af coronakrisen verden over.

Men selv i det mest pessimistiske scenarie, med bl.a. halvdelen af alle butikker i Europa lukket om et år, ville der være penge nok.

»Vi forventer et negativt cash flow i regnskabsåret 20/21 på 200 mio. kr., men selv i et meget slemt scenarie, hvor vi får minus 400 mio. kr. i cash flow, vil vi stadig have positiv likviditet,« sagde Ole Andersen til Finans i midten af maj.

I praksis vil kapitalnedsættelsen ske ved at sænke den nominelle værdi per aktie fra 10 kr. til 5 kr., og dermed halveres den nominelle aktiekapital.

B&O vil samtidig bede aktionærerne om grønt lys til en efterfølgende kapitalforhøjelse gennem en emission med fortegningsret til eksisterende aktionærer, der hver vil få to tegningsretter per aktie i koncernen. De nye aktier vil blive udbudt til 5 kr. per aktie., eller kurs 100. Samlet set vil der blive udbudt godt 81,5 mio. aktier, og billede- og lydkoncernen vil med en fuld tegning af aktier sikre sig et bruttoprovenu på godt 409,2 mio. kr.

Godkendelsen er underskrevet af den nye bestyrelsesformand, Juha Christen Christensen, som tirsdag blev rykket op fra posten som næstformand.

Det fremgår ikke af B&O’s meddelelse, om der kommer yderligere ændringer i bestyrelsen, eller om Juha Christensen, som er bosiddende i USA, skal blive siddende som formand.