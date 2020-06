Luksuskoncern i knibe i milliardhandel om den fineste diamant

Luksuskoncernen Louis Vuitton Moet Hennessy har egentlig budt godt 100 mia. kr. for juvelerselskabet Tiffany's. Men lige nu virker prisen alt for høj.

Überluksuskoncernen Louis Vuitton Moet Hennessy risikerer at måtte betale en alt for høj pris for ar gafle smykkefirmaet Tiffany’s og sætte det ind i sin kongekrone af luksusmærker.

Især coronapandemien kan få handlen til at se rigtig skidt ud.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det familiekontrollerede LVMH var ellers parat til at smide 16,2 mia. dollars eller godt 100 mia. kr. for Tiffany’s, og den pris blev aftalt mellem parterne i november.

Siden har de afventet myndighedernes godkendelse, men lige nu ser verdenen for luksusmærker ud til at vende vrangen ud. Det har ifølge Reuters fået LVMH’s topchef og storaktionær Bernard Arnault til at kontakte sine finansielle rådgivere for at finde ud af, om han kan smyge sig ud af aftalen eller få Tiffany’s til at acceptere en lavere pris.

Ifølge nyhedsbureauets kilder vil han egentlig stadig gerne have Tiffany’s, fordi det passer som hånd i lammeskindshandske til hans luksusimperie. Men i en verden med corona-pandemi og deraf følgende økonomisk usikkerhed og med et amerikansk marked, der er ramt af de mange demonstrationer i gaderne er markedet for luksusmærker under pres.

Ifølge Reuters har Bernard Arnault endnu ikke formelt henvendt sig til Tiffany’s eller lagt en strategi for sit forsøg på at presse prisen.

Men hvis han insisterer på en prissænkning, og Tiffany’s ikke accepterer den, kan sagen ende i en retssag, hvor Tiffany’s vil påstå, at LVMH bryder en aftale. Omvendt vil LVMH ifølge Reuters bl.a. overveje at påstå, at Tiffany’s’ økonomi er blevet betydeligt forværret, og at selskabet derfor overtræder de finansielle grænser, parternen aftalte i november.

LVMH ejer og tjener masser af penge på nogle af de største luksusmærker i verden inden for både parfume, spiritus, tøj, ure og tasker. i flæng kan nævnes Louis Vuitton, Marc Jacobs, Moët & Chandon, Tag Heuer og Bvlgari.