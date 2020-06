Holch Povlsens designfirma sætter rekord - men tør ikke se ud i fremtiden

For tredje år i træk er der fremgang for Bestseller-familien Holch Povlsens designfirma &Tradition. Men det bliver næppe tilfældet for 2020.

Om ikke andet er designfirmaet &Tradition rustet til, hvad der måtte ramme det i 2020. Det er den sikre konklusion for selskabet, der er kontrolleret af Troels Holch Povlsen med 50 pct. af aktierne og hans søn, Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen med 25 pct. Den sidste fjerdedel ligger hos direktøren i &Tradition, Martin Kornbek Hansen. Regnskabet viser endnu en rekord i bruttoresultatet, der i 2019 lander på 64,8 mio. kr., en fremgang på 40 pct. fra 2018. Resultatet før skat er tilsvarende forbedret med mere end 50 pct. til 25,7 mio. kr. Pengene er hentet ind fra salget af luksusdesignmøbler og lamper, f.eks. Verner Panton og Arne Jacobsen Men det fortsætter næppe i 2020, indikerer ledelsen i regnskabet. For selv om den ikke tør sætte tal på en egentlig prognose, vil coronakrisen trække ned. ”Om end det er i et tidligt stadie at vurdere effekterne heraf (covid-219, red.), er det ledelsens vurdering, at udbruddet vil resultere i et stagnerende eller faldende aktivitetsniveau det kommende regnskabsår,” står der i regnskabet. Baggrunden er den samme, som har sendt mange andre detailselskaber i knæ: Udbruddet af Covid-19 har delvist lukket størstedelen af koncernens og selskabets markeder ned i dette forår. ”På baggrund af den store usikkerhed, som dette har medført, herunder usikkerheden om situationens varighed, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at foretage en rimelig vurdering af de økonomiske konsekvenser af Covid-19,” skriver ledelsen. Inden pandemien brød ud, forventede ledelsen et resultat før skat på 35-40 mio. kr., altså svarende til en klar fremgang og endnu et rekordresultat. Top job SE ALLE JOB Relaterede Artikler Dansker mangedobler formuen efter salg af designsucces

