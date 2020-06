Verdens største batteriproducent CATL, der tidligere på året skrev en toårig kontrakt om at levere batterier til Tesla, hævder, at man har udviklet et batteri, der kan holde 2 mio. km - langt længere end dem, der bruges i elbiler i dag.

Det skriver Bloomberg.

Bestyrelsesformanden for den kinesiske batteriproducent, Zeng Yuqun, fortæller i et interview til mediet, at man står klar til at producere batterier, der kan holde 16 år og 2 mio. km. Til sammenligning er elbil-batterier i dag dækket af en garanti på otte år og 240.000 km.

Levetiden på batterierne betragtes som en af de vigtigste faktorer, når det kommer til at sænke prisen for at eje en elbil. En af årsagerne er, at man fjerner behovet for at udskifte batteriet i bilens levetid, men samtidig bliver det muligt at genbruge batterierne i nye biler.

»Hvis nogen placerer en ordre, er vi klar til at producere,« fortæller Zeng Yuqun til Bloomberg og tilføjer, at de nye batterier koster 10 pct. mere, end de, der er i elbiler i dag, men altså holder mere end dobbelt så lang tid.

Batteriet udgør en stor andel af en elbils kostpris, men over de seneste år er priserne faldet markant. Erhvervsmagasinet Forbes estimerer, at Tesla betalte ca. 127 dollars pr. kilowatt-time i 2019 mod 230 dollars i 2016.

Det betyder, at batteriets andel af en Teslas gennemsnitlige kostpris er faldet fra 19,4 pct. til 15 pct. i perioden, skriver mediet sin analyse.

Tidligere på året annoncerede Tesla-stifter Elon Musk, at selskabet snart ville afholde en såkaldt ’Battery Day’, hvor flere eksperter mente, at man planlagde at løfte sløret for et nyt banebrydende batteri.

Arrangementet er dog i mellem tiden blev udskudt, og det er uvist, om det har noget at gøre med det batteri, som Zeng Yuqun fra CATL taler om, men selskabet underskrev i februar en toårig kontrakt om at levere batterier til Tesla.

De batterier skal primært bruges i de Model 3’er, der bliver produceret på Teslas nye fabrik i Shanghai, og som er rettet mod det kinesiske marked.

CATL er i fuld gang med at etablere en ny fabrik i Tyskland, som skal stå klar i 2023. Fabrikken skal ifølge Zeng producere 70 pct. af de batterier, der skal bruges af bilfabrikanten BMW de kommende år. På samme tid samarbejder CATL med mærker som Toyota, Audi og Porsche.