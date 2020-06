Danmarks største typehusvirksomhed Huscompagniet skrinlægger opkøbet af den familieejede konkurrent Eurodan-huse. Beslutningen sker, efter godkendelsen fra konkurrencemyndighederne vaklede.

Huscompagniet, som er ejet af kapitalfonden EQT, sløjfer opkøbet af konkurrenten Eurodan-huse.

Sagen var endnu ikke afgjort af konkurrencemyndighederne, men pilene pegede mod, at de ville vende tommelfingeren nedad til fusionen mellem de to konkurrenter.

»Fusionen var problematisk, fordi den ville hæmme konkurrencen på markedet for nybyggede parcelhuse. Vores foreløbige vurdering var, at der ville være en risiko for højere priser, hvis to af de største spillere på markeder gik sammen,« siger Søren Bo Rasmussen, kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afdeling for fusioner.

Huscompagniet, der suverænt er den største på typehusmarkedet i Danmark, annoncerede opkøbet af den familieeje konkurrent i oktober.

»Der er ingen tvivl om, at vi er uenige i de bekymringer og analyser, som myndighederne har fremhævet i godkendelsesprocessen. Det er en proces, vi har taget til efterretning, og vi er sammen med Eurodan-huse blevet enige om ikke at gennemføre handlen,« siger Martin Ravn-Nielsen, adm. direktør i Huscompagniet, i en pressemeddelelse.

Huscompagniet, som sidder på omkring en fjerdedel af markedet for enfamilieshuse i Danmark, omsatte i 2019 for 3,8 mia. kr. i alt inklusive sine udenlandske aktiviteter. Eurodan-huse omsatte i det skæve regnskabsår 2018/19 for 1,1 mia. kr.

Thomas Dahl, adm. direktør og medejer af Eurodan-huse, siger i en pressemeddelelse, at man naturligvis er ærgerlig over, at sammenlægningen ikke blev en realitet.

»Men begge parter er jo stærke virksomheder, som vil fortsætte med at levere kvalitetshuse til kunderne. Nu findes ”gamle strategiplaner” frem, og vi ser fremad,« siger han.

Hverken Huscompagniet eller Eurodan-huse har yderligere kommentarer til sagen.

Efter omfattende markedsanalyser havde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet et udkast til afgørelse og sendt det til høring. Vurderingen var, at Huscompagniets opkøb af Eurodan-huse ville hæmme konkurrencen betydeligt.

»Selvom der ikke ville være tale om monopoltilstande, kan det godt hæmme konkurrencen alligevel, når to tætte konkurrenter går sammen,« siger Søren Bo Rasmussen.

Huscompagniet valgte at tilbagekalde anmeldelsen af opkøbet, inden Konkurrencerådet havde behandlet sagen. Konkurrencerådet er den instans, der træffer endelig afgørelse.