Den amerikanske elbilfabrikant Nikola har endnu ikke leveret en eneste bil, men er efter dens børsnotering i sidste uge blevet mere værd end Fiat Chrysler.

Det er nok de færreste danskere, som kender til det amerikanske bilmærke Nikola, der ligesom Tesla er opkaldt efter den serbisk-amerikanske fysiker.

For modsat Tesla, som er blevet en fast del af de flestes bilbevidsthed, har Nikola endnu ikke leveret en eneste elbil til sine kunder. Men det har ikke holdt selskabet fra at brage frem på børsen i New York.

Bilfabrikanten blev børsnoteret i sidste uge, og siden da er aktien mere end fordoblet i pris, så selskabet nu har en samlet markedsværdi på 26,3 mia. dollars. Dermed har Nikola en større markedsværdi end Fiat Chrysler.

Aktiestigningen kom, efter Nikola annoncerede, at man ville åbne for forudbestillinger af firmaets længe ventede elektriske firhjulstrækker. For en kort stund var markedsværdien 28,0 mia. dollars– højere end Fords.

På Twitter fejrede firmaets stifter Trevor Milton, at Nikola nu er mere værd end den hæderkronede italiensk-amerikansk bilkoncern Fiat Chrysler, som er verdens ottendestørste målt på omsætning. Målet er ifølge ham, at selskabets nye elektriske firhjulstrækker skal blive mere populær end Fords benzindrevne F-150.

Nikola blev stiftet af Trevor Milton i 2014, som før da var blevet hovedrig på at sælge sit firma dHybrid, der udvikler teknologier til opbevaring af naturgas. I dag estimeres Trevor Milton til at være god for 3,9 mia. dollars.

Ud over el-firhjulstrækkere udvikler Nikola også elektriske lastbiler. Selv hævder firmaet at have modtaget forudbestillinger af lastbiler til en samlet værdi af 10 mia. dollars, hvilket svarer til 65,5 mia. kr., skriver BBC.

Firmaet har ca. 250 medarbejdere og vil efter planen begynde at levere de nye lastbiler i løbet af næste år. Muligheden for at forudbestille Nikolas el- firhjulstrækker, der har fået navnet Badger, åbner den 29. juni.

Indtil videre har Nikola ikke formået at skabe overskud, og siden stiftelsen for fem år siden til slutningen af sidste år har selskabet tabt omtrent 188 mio. dollars, skriver Bloomberg.

Nikolas store fremgang minder på mange måder om Tesla, der kan anses som bilfabrikantens største, men også mere etablerede konkurrent. Til sammenligning er aktien i Tesla mere end firdoblet over det seneste år. Ligesom Nikola har Tesla både en elektrisk firhjulstrækker og lastbil på vej.