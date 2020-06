Biludlejningsselskabet har spurgt konkursretten om lov til at hente op til 1 mia. dollars ved udstedelse af nye aktier.

Biludlejningsselskabet Hertz har oplevet en usædvanlig kurstigning i aktiekursen, selv om selskabet er i betalingsstandsning.

Den interesse vil selskabet gerne udnytte til at udstede op til 247 mio. aktier, som ultimativt skal få selskabet på fode igen, skriver Bloomberg.

Hertz Global Holdings søgte ellers sidste fredag om konkursbeskyttelse i USA - det, man herhjemme kender som betalingsstandsning med henblik på en rekonstruktion. I USA hedder det Chapter 11.

Selskabet vil dermed udnytte den aktieeufori, der har grebet USA i de seneste uger. Aktien i Hertz er steget fra 56 cents den 26. maj til 5,53 dollars i mandags.

Selv om aktierne dykkede kraftigt onsdag, ligger Hertz-aktien stadig på et relativt højt niveau og lukkede senest i kurs 2,06 dollars pr. aktie.

Det betyder, at man med den kurs ikke kan hente 1 mia. dollars, men omkring det halve, hvis aktierne bliver udbudt.

Normalt falder prisen på aktier i selskaber under betalingsstandsning til nærmest ingenting, men investorerne har budt prisen op på Hertz-aktien i en forventning om, at økonomien vender.

Desuden kan Hertz komme til at nyde godt af, at priserne på brugte biler på auktion er steget markant siden april. Det kan give yderligere kapital, når selskabet skal skifte bilerne.

Ifølge Hertz vil et eventuelt aktiesalg kunne dække hele eller det meste af gælden.

Samtidig vil en tilladelse til at udstede nye aktier kunne fjerne nogle af de snærende finansielle bånd, som en betalingsstandsning normalt medfører. De bånd skal blandt andet sikre, at alle kreditorer stilles lige.

Hertz siger videre, at man vil advare kommende nye investorer om, at »de nye aktier kan risikere at blive værdiløse,« hvis rekonstruktionen ikke lykkes.

Den største investor i Hertz, Carl Icahn, solgte forleden sin aktiepost på 39 pct. i selskabet med et betydeligt milliardtab. Han fik 72 cents pr. aktie.