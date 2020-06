Rejserestriktioner kan forbedre betalingsbalancen med milliarder

Normalt lægger danske turister 10 mia. kr. mere i udlandet, end vi får ind igen fra de udenlandske ferierende i Danmark. Men netop Tyskland og Norge trækker op i rejseregnskabet.

Den læresætning bør måske finde vej til grænsebommene i løbet af sommeren, for isoleret set kan rejserestriktionerne sikre den danske betalingsbalance en stor gevinst.

Det fremgår af en økonomisk prognose, som Danske Bank har udarbejdet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Eftersom danskerne normalt lægger flere penge i udlandet, end udlandet lægger i Danmark, har vi sammenlagt måtte bogføre et betragteligt rejseunderskud på betalingsbalancen fra år til år. I 2019 lød minusset på 10 mia. kr.

Underskuddet ville dog være meget større, hvis ikke Tyskland og Norge - netop de to lande, der nu er åbnet op til - leverede et plus på 12 mia. kr., fordi vores nærmeste naboer altså spenderer flere feriepenge i Danmark, end de danske turister når at bruge i Tyskland og Norge.

Med andre ord vil rejserestriktionerne ud fra den logik medføre, at den danske betalingsbalance forbedres med 22 mia. kr., fordi rejsekolonnen i det store regnskab vil levere et overskud på 12 mia. kr. frem for et underskud på 10 mia. kr.

Men så firkantet og forenklet kan det selvfølgelig ikke stilles op, understreger Danske Banks makroøkonomiske analytiker, Bjørn Tangaa Sillemann.

»Med de nuværende rejserestriktioner er der potentiale for, at rejser kan bidrage til et 12 procent større overskud på betalingsbalancen herhjemme. Effekten bliver dog sandsynligvis lidt mindre, fordi tyskerne ikke ligesom danskerne er bundet til at tage på ferie i Danmark, Norge, Island eller derhjemme,« skriver Bjørn Tangaa Sillemann i sin prognose.

Samtidig skal der også tages højde for, at den danske hovedstad ikke er i stand til at generere de samme turismeindtægter som tidligere år, fordi tyskerne, nordmændene og islændingene ikke må overnatte i København.

»Uden mulighed for overnatning i selve København vil en stor del af forbruget på restauranter og i butikkerne formentlig også gå tabt,« pointerer analytikeren.