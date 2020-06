MCH i store økonomiske problemer: Har brug for akut hjælp

Selskabet, der står bag Jyske Bank Boxen og Herning Kongrescenter, er i økonomiske vanskeligheder på grund af coronakrisen.

Alle MCH-arrangementer har siden coronakrisens start været enten aflyst eller udsat, og MCH-koncernen har mistet 95 procent af sin omsætning.

Nu skal selskabets ledelse til møde med Herning kommunes økonomi- og erhvervsudvalg for at forsøge at finde løsninger på den akutte pengemangel.

Det rapporterer TV Midtvest.

Ifølge selskabets administrerende direktør, Georg Sørensen, er problemerne så dybe, at de kræver akut hjælp for at komme ud af krisen.

"Jeg er rigtig glad for, at borgmesteren siger, at det handler om at redde os. Vi har bedt om hjælp. Vi er i tæt kontakt med vores ejere, Herning Kommune og Agromek, og det har vi været siden første dag, hvor vi kunne se, at det her så svært ud," siger direktør Georg Sørensen til TV Midtvest.

Ifølge TV Midtvests oplysninger mangler selskabet på nuværende tidspunkt mere end 50 mio. kroner for at klare sig igennem krisen.

MCH er et af Skandinaviens største messecentre og tiltrækker hvert år omkring en million besøgende.

MCH-koncernen, der står bag MCH Messecenter Herning, MCH Herning Kongrescenter, MCH Arena og Jyske Bank Boxen, sendte i marts 228 ud af 259 medarbejdere hjem på statens hjælpepakker.