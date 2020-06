Danskejet byggemarked tjener rekordmange millioner

Omsætningen vokser endnu en gang i det familiejede byggemarkedfirma Bygma.

Den danske byggemarkedskæde Bygma, der er i dag er landets største danskejede leverandør af trælast og byggematerialer, sætter endnu en gang ny rekord for, hvor mange millioner selskabet tjener.

Ifølge virksomhedens seneste årsrapport for 2019 omsatte Bygma-koncernen forrige år for over 8,3 mia. kr., hvilket svarer til 492 mio. kr mere end det, selskabet tjente i 2018. Derved leverer Bygma sin højeste omsætning nogensinde. Samtidig tjente virksomheden i 2019 341 mio. kr. efter skat.

»Udviklingen i Bygma Gruppens nettoomsætning og resultat før skat er tilfredsstillende og er i overensstemmelse med det forventede niveau ved aflæggelse af sidste årsrapport,« lyder det fra Bygma-koncerens ledelse i regnskabet.

Ifølge årsrapporten skyldes en del af virksomhedens vækst, at koncernen forsat har arbejdet fokuseret med sit kundesegment, der både dækker professionelle og semiprofessionelle kunder. Ligesom koncernen i 2019 opkøbte den bornholmske virksomhed Friholf Udlejning, der stod bag to byggecentre på øen.

»Gennem en succesfuld integration af opkøbt selskab, Fridolf, har Bygma Gruppen styrket sin markedsposition på Bornholm og står godt rustet til at imødegå den fremtidige konkurrencesituation,« skriver ledelsen i regnskabet.

Bygma-koncernen beskæftiger omkring 2.400 ansatte fordelt på mere end 100 forretningsenheder i hele Norden. Virksomheden blev stiftet af Lars Børge Christiansen i 1952. Han sidder fortsat i selskabets bestyrelse, mens sønnen Peter Hellerung Christiansen er adm. direktør og medejer.

Ifølge virksomhedens årsrapport forventer Bygma-koncernen det kommende år et lavere aktivitetsniveau som følge af coronakrisen. Ligesom selskabet ifølge regnskabet forventer en lavere omsætning og et lavere resultat i 2020 som følge af krisen og den usikre situration.

Egenkapitalen i Bygma-koncernen er på knap 3 mia. kr.