Kinesiske luksus-shoppere giver fornyet håb

Efter coronakrisen satte en brat stopper for al handel verden over, har kinesiske luksus-shoppere igen fundet kreditkortet frem.

Kinesiske luksus-shoppere er igen begyndt at shoppe luksuriøse tasker, dyre sko og skinnende diamanter hos nogen af verdens mest eksklusive brands.

Det sker efter, at coronakrisen på verdensplan har sat detailhandlen i stå og tvunget befolkninger verden over til at holde sig hjemme. Nu giver de kinesiske luksus-shoppere dog i midlertid nyt håb om, at forbruget er på vej den rigtige vej, skriver CNN.

Ifølge mediet meddelte flere af de eksklusive brands allerede i foråret om opsving, men særligt den seneste måned har flere lukusbrands oplevet øget efterspørgsel og flere handlende.

Bl.a. meddelte det kendte luksusbrand Burberry i maj, at virksomhedens salg af tøj, tasker og accessories i Kina »allerede var foran det forgående år og fortsat viser en forbedring af salget.«

Også urfabrikanten Swiss og juveler-koncernen Richemont peger på det kinesiske marked som et lyspunkt i de seneste uger. Begge selskaber rapporterer ifølge CNN om »stærk efterspørgsel« efter, at det kinesiske marked igen er åbnet.

Ifølge de analytikere, som mediet har talt med, bruger de kinesiske kunder formentlig flere penge på luksusvarer i hjemlandet, fordi rejserestriktioner verden over fortsat gør det svært at rejse ud.

»I stedet for at tage på ferie, køber de måske en Chanel-taske,« siger Fflur Roberts, der forskningsleder inden for luksusvarer hos Euromonitor, til CNN.

Han tilføjer desuden, at lande som Sydkorea oplever ligeledes oplever fremgang, hvilket han ser som tegn på, at det globale marked »vender tilbage til en vis grad.«

Opsvinget i Kina er vigtigt, fordi de luksuiøse shoppere ifølge CNN er afgørende for det globale marked. Ifølge mediet udgør luksus-shopperne 35 pct. af al salg på verdensplan.

Analytikerne understreger dog, at den seneste fremgang i Kina »ikke modvirker tabet af salg for luksusmærker fra kinesiske forburgere globalt,« idet de samlede udgifter fortsat er »langt under« forbruget forrige år.