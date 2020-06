Coronakrisen har fået det globale sukkerforbrug til at falde.

En stor brusende sodavand, en ordentlig pose slik og en gang fedtede popcorn.

Oftest går det hånd i hånd med en tur i biografen eller en aften ude med vennerne. I årevis har regeringer, læger og diverse sundhedsekspert dog forsøgt at mindske det globale forbrug af sukker. Nu ser coronakrisen og den globale nedlukning af bl.a. restauranter, biografer og sportsbegivenheder i midlertid ud til at have gjort det, som ingen den seneste tid er lykkedes med.

For første gang i fire årtier ser det globale sukkerforbrug nemlig ud til at falde, skriver Bloomberg.

Ifølge mediet er salget af drikkevarer og søde sager bl.a. faldet hos giganter som Coca-Cola og Nestle.

Alene i de tre første uger af april faldt Coca Cola’s salg med 25 pct. Ligesom virksomheden har udtalt, at coronakrisen vil have en væsentligt effekt på 2. kvartal.

»Forbrug væk fra hjemmet er mere normalt, end det du nu vil have derhjemme. Hvis du er i biografen, vil du sandsynligvis gladeligt nyde en liter sodavand eller måske mere, mens du ser filmen, mens du nok ikke vil drikke en hel liter, mens du ser Netflix derhjemme,« siger Ben Seed, analytiker hos Fødevarevirksomheden Czarnikow Group i London til Bloomberg.

Ifølge mediet forventer også sodavandsgiganten Pepsi et fald i omsætningen i 2. kvartal.

Czarnikow Group vurderer, at sukkerforbruget på verdensplan vil falde med 1,2 pct. i år. Det svarer til knap 170 mio. ton sukker.

Det er endnu uklart, hvor hurtigt efterspørgslen på sukker vil komme sig, og om det sker i takt med, at flere restauranter, barer og biografer åbner.