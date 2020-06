Krisen i pelsindustrien vokser: Kun 8 pct. af skindene blev solgt på dansk auktion

Verdens største auktionshus for minkskind, Kopenhagen Fur, har de seneste dage udbudt 2 mio. skind til salg. Det lykkedes kun at sælge 8 pct. af varerne, og slagspriserne var alarmerende lave.

Coronaen presser de kriseramte danske minkavlere helt i knæ.

Branchens fælles salgsselskab, Kopenhagen Fur, har netop udbudt 2 mio. skind til salg på en digital auktion, men det lykkedes kun at sælge 8 pct. af skindene. Salgsprocenten er den laveste nogensinde, og tilmed var salgspriserne alarmerende lave.

Auktionen udgør dermed et nyt lavpunkt for en branche, som for få år siden var forgyldt og årligt eksporterede minkskind for over 13 mia. kr.

I 2013 nåede salgsprisen på de danske skind helt op over 600 kr., men en global overproduktion fik de følgende år priserne til at kollapse, hvorefter produktionen styrtdykkede.

Kopenhagen Fur, som er ejet af de danske minkavlere, er verdens i særklasse største sælger af minkskind. Forventningen i branchen har længe været, at man efter milliardtab i 2019 ville se en gradvis bedring af markederne i 2020. Coronakrisen har imidlertid skudt disse forhåbninger i sænk.

Krisen har fuldstændig lammet salget til alle sektorens vigtigste markeder - herunder især Kina - hvor detailsektoren har været lukket ned, og pelsfabrikkerne ikke tør indkøbe råvarer.

Samtidig har myndighedernes rejserestriktioner medført, at Kopenhagen Fur har været nødt til at aflyse årets første tre auktioner, som under normale omstændigheder trækker købere fra hele verden til selskabets auktionshal i Glostrup.

Det er lykkedes at stable et system på benene, der har gjort det muligt at gennemføre to af auktionerne digitalt. Systemet har fungeret rent teknisk, men det er selvsagt alarmerende, at det på de seneste dages auktion kun er lykkedes at sælge 8 pct. af de 2 mio. udbudte skind.

»Coronakrisen har skabt en enorm usikkerhed i alle brancher og især i eksporterhvervene. Sådan er det også i pelsbranchen, og vores auktionskøbere er derfor meget tilbageholdende. De er ikke klar til at købe råvarer endnu, fordi de er usikre på mængden af ordrer fra detailleddet senere på sæsonen. Det er ikke sæson for pels i detailleddet lige nu, og det gør det vanskeligt at vurdere efterspørgslen i det nuværende marked,« udtaler adm. direktør Jesper Lauge Christensen, Kopenhagen Fur, i en pressemeddelelse fra auktionshuset.

Kopenhagen Fur satser nu på at kunne gennemføre fysiske auktioner i juli, august og september.

»Vi kan ikke digitalt gennemføre et eftersyn af de udbudte varer, som kan erstatte muligheden for at se og røre vores minkskind. Vi har brug for at samle kunderne, så de både kan gå på eftersyn og fornemme markedet med budgivning i auktionssalen. Det kan forhåbentlig tage noget, men nok ikke al usikkerheden væk,« siger Jesper Lauge Christensen.

Ved indgangen til 2020 var det planen, at Kopenhagen Fur på årets første tre auktioner skulle sælge 9 mio. skind. Status lige nu er imidlertid, at det kun er lykkedes at sælge 2,3 mio. skind. Resultatet er en meget stor lagerbeholdning, som køberne vil være opmærksomme på ved de kommende auktioner.

De danske minkavlere har i gennemsnit produktionsomkostninger på 275 kr. pr. skind, og det beskedne salg ved de seneste dages auktion er sket til gennemsnitspriser på blot 135 kr. Det udbudte sortiment har imidlertid været atypisk med mange mindre skind, og reelt er priserne på niveau med aprilauktionen, hvor gennemsnitsprisen blev 175 kr., oplyser Kopenhagen Fur.