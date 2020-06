Milliardærs bilhus i ny rekord: Køber stort område til »bilmekka«

Selected Car Group har opkøbt syv grunde, der skal understøtte luksusbilhuset. Nu giver ejeren også adgang til dele af Europas måske fineste bilsamling.

Der er fart på de biler, luksusbilhuset Selected Car Group tilbyder sine kunder.

Men der er så sandelig også fart på planerne hos Selected Car Group, der er ejet af olie- og shippingmilliardæren Torben Østergaard-Nielsen.

Torben Østergaard-Nielsen Ejer af Selfinvest-koncernen, der ejer United Shipping & Trading Company og en række andre virksomheder.

Har for nylig besluttet at overdrage hovedparten af Selfinvest til sine to døtre.

Er blandt landets rigeste med en estimeret formue på over 6 mia. kr.

Shippinguddannet og har en HD i afsætning.

Blev i 1978 udnævnt til adm. direktør i H. Sommer’s Eftf. Shipping, der i dag er blevet til United Shipping & Trading Company.

Blev i maj 2018 eneejer af Selected Car Group.

Selected Car Group kan nemlig berette om et stort opkøb af grunde. Det sker i forbindelse med offentliggørelsen af et nyt rekordresultat på 6,7 mio. kr. i Selected Car Leasing, der er en del af Selected Car Group.

Langs E20-motorvejen i Middelfart har selskabet bag Selected Car Group nu købt syv grunde og ejer i alt 176.000 kvadratmeter.

»Målet er at skabe et sammenhængende område, der støtter op om Selected Car Groups nuværende bilaktiviteter; til gavn for Selected Car Group og til gavn for Middelfart.,« skriver bilgruppen i en pressemeddelelse.

Selected Car Groups nuværende bilhus nær E20 har et etageareal på 5.500 kvadratmeter. Samtidig er der nu ved siden af bilhuset opført et Mercedes-center, som drives af landets næststørste Mercedes-forhandler P. Christensen, der lejer sig ind hos Torben Østergaard-Nielsen.

Det skal »skabe endnu mere interesse for Middelfart som et bilmekka for klassiske og eksklusive biler«, som det formuleres i pressemeddelelsen.

Netop eksklusive biler er Torben Østergaard-Nielsen indehaver af. Faktisk har han måske Europas fineste bilsamling, der kaldes Selected Car Collection og kun er åben for inviterede gæster. Her var Finans på besøg i 2018.

Nu vil Torben Østergaard-Nielsen give alle interesserede adgang til dele af hans hemmelige og unikke samling af sports- og efterkrigsbiler fra en række af branchens mest kendte og eftertragtede mærker.

Det sker i Selected Car Groups nyåbnede bilhus i Køge.

»Normalt er Selected Car Collection kun forbeholdt lukkede arrangementer på lolationen i Middelfart, men Selected Car Collection har ambitioner om et øget kendskab overfor selektive målgrupper i og uden for Danmark. Derfor vil biler fra Selected Car Collection, der betegnes som en af Europas fineste bilsamlinger, oftere ses i nationale og internationale sammenhænge på f.eks. klassiske bilmesser eller ved klassiske, historiske racerløb,« står der i pressemeddelelsen.

Udover Selected Car Leasing og Selected Car Collection består Selected Car Group også af Selected Car Investment, hvor der fokuseres på investeringsbiler.

For nylig blev der lukket en investeringspulje på 30 mio. kr. målrettet mellem tre og fem superbiler. Det forventede årlige afkast er på mellem 5-7 pct.

Blandt investorerne i den første pulje var Aarhus-milliardæren Henrik Lind og Scangrip-ejeren Anders Borring.