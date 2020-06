Mange virksomheder, især butikker og hoteller, har svært ved at betale husleje som følge af coronakrisen. Det har ført til et milliardhul i kassen hos dem, der ejer ejendommene.

Erhvervslivets problemer som følge af coronakrisen har skabt et milliardhul i ejendomsinvestorernes kasse. Lejerne har i stor stil været tvunget til at bede om udsættelse af huslejen, og det betyder, at ejerne af ejendomme mangler 7,6 mia. kr. i huslejeindtægter.

Det viser en analyse fra Ejendomdanmark, der er brancheorganisation for ejendomsejere, udlejere og administratorer.

»Danmark bliver lukket ned, og man må konstatere, at der ikke er nogen omsætning i butikkerne. Det er det, vi ser her,« siger Jannick Nytoft, adm. direktør i Ejendomdanmark.

Butikker mangler at betale husleje for milliarder Hovedkonklusioner fra analyse fra Ejendomdanmark, der er brancheorganisation for udlejere: Udlejere mangler pt. huslejebetalinger for 7,6 mia. kr.

55 pct. af huslejen fra butikker mangler, 11 pct. fra kontorudlejning mangler.

Den manglende husleje svarende til 7 procent af den samlede leje for 2020. 3 pct. af lejen i kontorbygninger mangler at blive betalt, 14 pct. mangler for butikslokaler. Kilde: Ejendomdanmark

Tallet dækker over manglende huslejebetalinger fra alle typer virksomheder, men det er ifølge Ejendomdanmark især detailhandlen, der har svært ved at betale.

55 pct. af huslejen fra butikker er ikke betalt, mens 11 pct. af huslejen fra kontorlokaler er i restance. Samlet set mangler 29 pct. af huslejen fra marts til maj at blive betalt.

»Det er en voldsom stigning. Normalt ser vi promiller (i restance, red.),« siger Jannick Nytoft.

To af landets største shoppingcenter-ejere, Danske Shoppingcentre og Dades, oplyste for nylig til Finans, at de havde henholdsvis over 100 mio. kr. og 60 mio. kr. til gode hos deres lejere i butikscentrene.

I første omgang er det i vid udstrækning ejendomsbranchen, der sidder med aben, fordi ejendomsselskaber og pensionskasser selv har skullet dække regningen for den manglende husleje.

Jannick Nytoft vil »ikke male noget stort, rødt billede« over ejendomsbranchen, da vurderingen er, at de fleste har så solid økonomi, at de kan håndtere en forsinkelse af huslejeindtægterne. Men der vil være nogle, der får problemer.

»Selvfølgelig vil du kunne se især mindre og mellemstore ejendomsvirksomheder, som også godt kan komme i knibe som følge af situationen. Især i tilfælde af, at pengene ikke begynder at komme ind,« siger Jannick Nytoft.

Ejendomdanmark har ikke estimater på, hvor stor en del af de 7,6 mia. kr., som ender med aldrig at blive betalt - f.eks. fordi butikker går konkurs. Men organisationen skønnede i april, at branchen kan ende med at tabe 2-4 mia. kr. på et år som følge af kollapsede butikker og lavere genudlejningsfrekvens.

Finn Sture Madsen, afdelingsdirektør i Deas, der administrerer shoppingcentre for bl.a. Danske Shoppingcentre, vil heller ikke gætte på, hvor stor en andel af udeståendet, der ender med at blive til direkte tab. Men han påpeger, at der er forsigtige positive tegn i detailhandlen.

»Der er kommet hurtigere gang i omsætningen i shoppingcentrene, end de fleste havde forventet. Og det er et godt tegn i forhold til forhåbentlig at undgå flere konkurser i retail-branchen,« siger Finn Sture Madsen.

Den tyske kapitalforvalter DWS vurderer, at ejerne af shoppingcentre vil komme til at vinke farvel til en tredjedel af værdierne over de kommende år som følge af lavere huslejer og højere afkastkrav. Det kan løbe op i værditab på 25 mia. kr.

PFA har investeret i en stribe hoteller, bl.a. Hotel Alsik i Sønderborg, Hotel Otillia i Carlsberg Byen og hotelprojekter i København, Lyngby og Hillerød. Ejendomsdirektør Michael Bruhn afviser dog, at de aktuelle problemer vil ramme PFA hårdt.

»Da PFA’s ejendomsportefølje langt overvejende består af kontorejendomme og ikke er tungt vægtet mod publikumsorienteret erhverv såsom detailhandelsejendomme, storcentre samt hoteller, vurderes effekten af coronavirus på porteføljeniveau at være relativt beskeden,« skriver Michael Bruhn i en e-mail til Finans.

Både Danske Shoppingcentre og Dades peger på huller i regeringens hjælpepakker som en af de oplagte forklaringer på butikkernes problemer.

Hjælpepakkerne giver mulighed for, at butikker kan få dækket omkostninger, men når der udregnes kompensation, ser man på alle de aktiviteter, en virksomhed har under samme cvr-nummer.

Hvis en butiksejer har flere butikker, hvoraf kun nogle er tvangslukket, eller f.eks. har indtægter fra nethandel, gives der derfor ikke fuld kompensation.

»Hovedparten af vores lejere vil ikke være berettiget til 100 pct. omkostningskompensation, selvom det var det, man blev stillet i udsigt. Dertil kommer, at det, man har søgt, i vidt omfang ikke er kommet til udbetaling endnu. Det er selvfølgelig et kæmpe problem, først og fremmest for vores lejere, men i og med, at de skulle bruge de penge til at betale videre til os, lander det også hos os i sidste ende,« siger Boris Nørgaard Kjeldsen, adm. direktør i Dades.

Dades har hvert år huslejeindtægter på knap en halv mia. kr. fra de butikker, der lejer sig ind i ejendomsselskabets 13 storcentre. Dades mangler p.t. 60 mio. kr. i husleje fra butikker i shoppingcentrene.

Ifølge udlejerne har der gennemgående ikke været store slagsmål om at give lejere udsættelse.

»Vi har haft en meget klar proces omkring dette og har fuld forståelse for, at lejernes indtægter blev stoppet fra det ene øjeblik til det andet. Vi har prøvet at samarbejde med dem for at løse de likviditetsudfordringer, de har haft,« siger Finn Sture Madsen fra Deas.