Henrik Poulsen stopper i Ørsted

Ørsteds adm. direktør Henrik Poulsen stopper i selskabet senest 31. januar 2021. Han indtræder derefter i selskabets bestyrelse.

Ørsted skal have ny topchef. Henrik Poulsen har netop opsagt sin stilling efter otte år som adm. direktør i energikoncernen.

Henrik Poulsen fortsætter som administrerende direktør for Ørsted indtil senest 31. januar 2021. Han vil blive nomineret til Ørsteds bestyrelse ved den næste generalforsamling i marts 2021. Det oplyser Ørsted i en fondsbørsmeddelelse.

»Vi har nu nået et punkt, hvor transformationen af virksomheden er afsluttet, og vi har skabt en stærk platform for global vækst. Jeg har konkluderet, at det er det rette tidspunkt for mig at træde tilbage og frigøre tid til at forfølge nye udfordringer,« udtaler Henrik Poulsen.

Han har de seneste otte år stået i spidsen for Ørsteds udvikling fra et selskab baseret på fossile brændsler til et selskab, som primært producerer grøn energi.

Henrik Poulsens exit fra Ørsted skyldes - ifølge ham selv - ikke, at han har et andet job på hånden.

»Jeg har ikke truffet nogen beslutninger om mine fremtidige planer. Jeg vil finde andre udfordringer, hvor jeg kan yde et bidrag. Tiden vil vise hvor, hvornår og i hvilken type af rolle. Før jeg åbner en ny dør, vil jeg gerne sikre, at jeg varetager min rolle som administrerende direktør for Ørsted fuldt ud. Derfor vil mit fokus i den kommende tid udelukkende være på Ørsted,« siger Henrik Poulsen.

Thomas Thune Andersen, bestyrelsesformand i Ørsted, beklager Henrik Poulsens beslutning om at trække sig fra topposten.

»Vi er kede af hans beslutning om at træde tilbage som adm. direktør, men vi respekterer naturligvis hans ønske om at frigøre mere tid til andre aktiviteter. Vi er glade for, at Henrik har accepteret vores tilbud om at nominere ham til Ørsteds bestyrelse,« udtaler Thomas Thune Andersen. Han tilføjer, at placeringen af Henrik Poulsen i bestyrelsen »vil sikre en stærk kontinuitet i ledelsen af virksomheden.«

Henrik Poulsen forlader Ørsted netop som selskabet har indledt et gigantisk investeringsprogram på omkring 200 mia. kr.

Alene i 2020 skal der investeres op til 32 mia. kr. i vindmøller, fundamenter og kabler i Europa, USA og Asien – en stigning på knap 50 pct.

»Det er med afstand den største investering i vores historie nogensinde, og det er en stor opgave, vi er i gang med. Det er udtryk for, at vi nu bygger i en række parallelle spor i Asien, Nordamerika og Europa, hvor vi for bare få år siden kun kørte i det ene spor,« fortalte Henrik Poulsen tidligere i år til Finans.

Værdien af Ørsted er siden Goldman Sachs’ kontroversielle investering i 2014 cirka seksdoblet til mere end 300 mia. kr.

Ørsted, som for få år siden var en kulsort virksomhed, blev tidligere i år kåret til verdens mest bæredygtige virksomhed af det canadiske medie- og investeringsanalysefirma Corporate Knights.