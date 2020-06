Ukendt dansker tjener milliardbeløb på investeringer fra 1980'erne

Ib Nymark Hegelund er nu god for over 4 mia. kr. efter et milliardoverskud i det seneste regnskabsår.

Ib Nymark Hegelund tager formentligt titlen som Danmarks mest ukendte milliardær. Det er umuligt at opstøve et billede af manden, han har aldrig udtalt sig eller givet interviews, og der findes ikke mange offentligt tilgængelige informationer om ham. En af de offentligt tilgængelige informationskilder er dog hans selskab Imbtech A/S, som år efter år jonglerer med store summer, når der skal præsenteres over- eller underskud. Regnskabsåret 2019/2020 var ikke anderledes. Det bød på et svulstigt overskud efter skat på 1 mia. kr. for Imbtech, der er stiftet i 1982. »Koncernens resultat er ikke opnået ved kursfaldsspekulation eller lignende og er alene betinget af positiv udvikling i koncernens største investeringer, som alle er mere end 30 år gamle. Ledelsen anser årets resultat som tilfredsstillende,« står der i regnskabet. Imbtech har nu en egenkapital på 4,5 mia. kr. og aktiver for 4,8 mia. kr., hvoraf værdipapirer udgør klart størstedelen af aktiverne. Hvilke værdipapirer fremgår dog ikke, udover at det omfatter en »smal portefølje af aktier«. Imbtech har også investeringsejendomme til en værdi af 120 mio. kr. Selvom coronapandemien har kastet verden ud i en økonomisk krise, forventes det ikke at påvirke Ib Nymark Hegelunds selskab synderligt. »År til dato 2020 har spredningen af Covid-19 ikke haft nogen betydning for virksomheden,« skriver Imbtech og forklarer, at der forventes et nyt overskud i indeværende regnskabsår. Ib Nymark Hegelund er uddannet civilingeniør og grundlagde sin formue med virksomheden Denmark Enzymes, der producerede enzymer til fødevareindustrien. Virksomheden blev formentlig solgt, men selv det er det svært at finde informationer om. Gennem årene har Ib Nymark Hegelund også gjort sig bemærket med en række ejendomshandler herhjemme. Han har bl.a. solgt strøgejendomme til Bestseller og Arbejdernes Landsbank. Den danske velhaver flyttede fra Aarhus til Schweiz i 2010, hvor han købte det historiske slot Villa Cattaneo i byen Paradiso. Slottet er et arkitektonisk vartegn for området, og det kan ses fra hele Luganobugten. Top job SE ALLE JOB Relaterede Artikler Tidligere tv-vært får milliardærer ind i sit firma

