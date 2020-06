Rejsebranchen: Vi står klar til at sende danskerne på ferie, men...

Glæden er stor hos rejseselskaberne Tui og Apollo som allerede nu står klar til at sende danskerne på ferie. Men samtidig melder der sig en række udfordringer, lyder det fra brancheorganisation.

»Det er positivt. Vi glæder os til at sende danskerne på ferie igen, for det har vi ventet på i lang tid, og vi glæder os til at gøre det igen allerede i juli.«

Sådan lyder det begejstret fra Mikkel Hansen, der er pressechef i Tui Danmark, efter regeringen torsdag har meldt ud, at man vil åbne for rejser til flere lande inden for EU.

»Det bliver spændende at se, hvor mange der ønsker at tage afsted på sommerferie nu, og hvor mange der vil vente til lidt senere eller næste år. Nogen har måske allerede planlagt en ferie i Danmark, men der er også dem, som har håbet på at komme afsted til juli,« siger han.

Sådan skal den yderligere åbning af grænserne foregå De nuværende restriktioner erstattes af en ny model for åbning baseret på kriterier, som tager udgangspunkt i den sundhedsmæssige situation i landene.

Der vil også blive indført et testkriterium, som myndighederne er ved at udforme. For alle disse lande vil Udenrigsministeriet samtidig gå tilbage til at lave individuelle rejsevejledninger.

For at være "åbent" skal et land have under 20 smittede pr. 100.000 indbyggere per uge.

Når et land først er åbent, vil det kritiske niveau for, hvornår et land ændrer status til "karantæneland" være ved 30 smittede per 100.000 indbyggere.

Det gøres for at undgå at åbne og lukke på grund af mindre udsving fra uge til uge.

Der vil også blive stillet krav til landenes testregimer. Statens Serum Institut vil ugentligt udarbejde en tabel med lande, der klassificeres som henholdsvis "åbne" eller "karantænelande".

Der fastlægges en liste over åbne- og karantænelande 25. juni. Den nye model træder i kraft fra 27. juni.

Hvis landene ikke har betydelige indrejserestriktioner over for danske rejsende, vil Udenrigsministeriets rejsevejledninger blive gule for alle åbne lande.

Det betyder, at Udenrigsministeriet ikke længere vil fraråde ikke-nødvendige rejser, men opfordre rejsende til at udvise ekstra forsigtighed og holde sig opdateret.

For danske borgere, der vender hjem fra rejser til gule lande, vil opfordringen til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst bortfalde. Kilde: Udenrigsministeriet Kilde: Udenrigsministeriet

Mikkel Hansen fortæller, at rejseselskabet har afgange i juli, men at flere på forhånd er blevet aflyst de seneste måneder, hvor det fortsat var usikkert, hvorvidt der ville blive åbnet op for rejser til udlandet.

»Det er klart, at vi som følge af rejsevejledningen har haft en lavere efterspørgsel. Derfor er kapaciteten også blevet justeret meget i forhold til sidste år. Vi har slet ikke ligeså mange afgange,« siger han.

Det er ifølge Mikkel Hansen en udfordring at tilpasse antallet af afgange med antallet af rejsende, da man ikke kender til danskernes ferieplaner.

»Det er svært at sige, hvor stor efterspørgslen bliver, og vi skal finde ud af, hvordan vi tilpasser os. Vi har den seneste måned set en stigning i bestillingen af rejser i sensommeren. Men nu har vi set et knæk i kurven, hvilket indikerer, at folk vil afsted til sommer.«

Mikkel Hansen tilføjer, at Tui, der er verdens største rejseselskab, i øjeblikket fokuserer på at sende de rejsende sikkert ud i verden.

»Vi har en masse foranstaltninger, som skal gøre det sikkert at være på ferie på vores hoteller. Tryghed og sikkerhed spiller en kæmpe rolle i forhold til at skulle på ferie nu, så den må vi sørge for at give,« siger han.

»Vi samarbejder med flere lande som eksempelvis Grækenland, og har haft et mangeårigt samarbejde med deres regering. Så vi har kunnet forberede os i lang tid på, hvordan vi skal tage imod gæster ude på destinationerne.«

Henrik Specht, der er direktør i brancheorganisationen Rejsearrangører i Danmark, er ligeledes tilfreds med udmeldingen, men mener samtidig, at udfordringerne forbundet med den korte opstart bliver markante.

»Vi er glade – ikke mindst fordi åbningen afspejler, at sundhedstilstanden i ferierejsemålene har udviklet sig i en positiv retning, og derfor er vi spændte på at komme i gang igen,« siger han og tilføjer, at selskaberne nu står i en situation, hvor de skal starte forfra.

»Bordet er ryddet, og man skal huske, at vi normalt arrangerer sommersæsonen et år før, hvor vi indgår samarbejdsaftaler osv., og salget starter allerede i november og december. Den meget korte frist bliver en udfordring for charterrejsearrangørerne,« siger han.

Der kommer ifølge Henrik Specht til at blive et stort arbejde i, at åbne op fra den ene dag til den anden, fordi rejseselskabernes samarbejdspartnere på flysiden har været bundet til jorden i længere tid. Flyene er måske kørt i hangarerne, og personalet sendt hjem.

»Vores opgave er først og fremmest at sikre, at vi igen har rejser at tilbyde danskerne. Først derefter kan vi påbegynde salget, så de danskere, som vil sydpå, kan komme det,« siger direktøren.

Hos direktøren i Apollo Rejser, Glenn Bisgaard, vækker udmeldingen også glæde. Men følelsen er samtidig ambivalent, fortæller han.

»Den ene side af mundvigen peger opad, mens den anden vender nedad. For tre uger siden fik vi at vide, at vi skulle annullere samtlige rejser frem til d. 31. august, og det har vi så gjort. Her til morges annullerede vi de sidste 200 bookinger i perioden,« siger Glenn Bisgaard.

Direktøren forventer allerede i aften at selskabet vil åbne op for bookinger til Kreta i midten af juli. Dertil vil man begynde at se på, om der kan åbnes for andre destinationer såsom Kroatien og de spanske øer.

»Vi havde allerede en masse bookinger, men nu må vi starte med at sælge igen. Vi starter ud fra et forsigtighedsprincip – både i forhold til kapacitet og efterspørgsel,« siger Glenn Bisgaard.

Han sammenligner situationen med at »vende en supertanker,« fordi der er så kort tid til at få organisationen på plads og sende rejsende afsted.

»På chartersiden skal vi have aftalerne på plads og sende kollegaer ned på rejsemålene for at gøre klar med samarbejdspartnerne. Det tager normalt 14 dage,« siger han og tilføjer, at selvom Apollo har måttet annullere aftaler med hoteller, bliver der ikke problemer med at finde plads til gæsterne.