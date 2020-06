Medicoselskabet Coloplast flyver mod himlen på børsen, og det kommer i den grad selskabets top til gode. Fra ATP lyder det, at pensionskassen selv virkelig er blevet belønnet som aktionær.

Coloplast-toppen anført af den forholdsvis nye topchef Kristian Villumsen har lagt et større trecifret millionbeløb til formuen som følge af bonusprogrammer. Og der er mere i vente.

De mange aktiesalg er taget kraftigt til i styrke over de seneste år, og samlet set har de tre direktører, der udover Kristian Villumsen tæller koncerndirektørerne Anders Lonning-Skovgaard og Allan Rasmussen, således realiseret gevinster før skat på lige over en kvart milliard kroner.

Dertil kommer deres nuværende optionsprogrammer, der i dag står til at sikre dem en yderligere gevinst på knap 190 mio. kr., viser en opgørelse foretaget af Finans. Oveni kommer deres faste årsløn, kortsigtede bonusprogram, pension etc.

Hvad er optioner? Optionsprogrammer giver ret til at købe eksisterende aktier i virksomheden til en på forhånd fastlagt kurs.

Dermed kan personen, eller personerne, omfattet af optionsprogrammet tjene store beløb på at købe aktier til den på forhånd aftalte kurs, hvis kursen altså siden er steget.

Ideen med optionsaflønning er at øge direktørernes loyalitet og engagement. Går det godt for virksomheden, går det godt for direktøren.

I modsætning til f.eks. aktieprogrammer har direktøren ingen risiko i et optionsprogram. Hvis kursen falder til under den aftalte pris, kan man afslå tilbuddet om at købe aktierne, og så vil man stadig have sin faste løn.

De eksisterende optionsprogrammer, og værdien heraf, tager udgangspunkt i, hvad aktierne kan erhverves til, og hvad værdien af dem er med dagens kurs. Coloplast-direktørerne kan dog ikke sælge alle deres aktier i morgen, hvis de havde lyst til det.

Hos ATP, der er storaktionær i Coloplast med en aktiepost ved udgangen af 2019, som i dag har en værdi på knap 1,6 mia. kr., er man godt tilfreds med ledelsen af medicoselskabet. Også selvom ATP generelt er fortaler for, at der aflønnes med aktier og ikke optioner.

»Coloplast har været en fantastisk historie igennem rigtig mange år, og vi er virkelig blevet belønnet som aktionærer. På den måde flugter det meget fint med, at direktørerne også får andel i værdiskabelsen via deres optionsprogrammer,« siger Claus Berner Møller, underdirektør for danske aktier i ATP.

I investeringsbanken Carnegie går aktieanalysechef Niels Leth særligt op i, hvordan kursudviklingen, der er årsagen til de store direktørbonusser, er kommet i stand.

»Man kan ikke klandre ledelsen i Coloplast for skinger kommunikation eller for på andre måder at have talt aktien op, som vi har set det i andre selskaber,« siger Niels Leth.

Han understreger dog, at markedet særligt på det seneste er flygtet ind i det, der defineres som sikre aktiver, f.eks. Coloplast og medicobranchen generelt.

Alene i år er Coloplast-aktien steget 30 pct., hvilket har fået markedsværdien til at passere 200 mia. kr.

Det er dyrt at have en god ledelse, men det er dyrere at have en dårlig. Lars Rasmussen, bestyrelsesformand i Coloplast

Det betyder, at man som aktionær i Coloplast i dag betaler over 50 kr. for 1 krones indtjening. Til sammenlignning er tallet ca. det halve for Novo Nordisk. Den værdisætning af Coloplast kan man ifølge Niels Leth så »have mange meninger om.«

Til gengæld har han noteret sig, at ledelsen på det seneste har solgt relativt mange aktier. Alene i maj sikrede f.eks. Kristian Villumsen sig en gevinst før skat på næsten 40 mio. kr.

»Det kan i hvert fald godt tolkes som om, at ledelsen måske selv mener, at selskabet er højt værdiansat,« siger Niels Leth.

Sådan har vi gjort Finans har gennemgået samtlige fondsbørsmeddelelser om indberetninger om "Ledende medarbejderes og nærtståendes transaktioner" via Finanstilsynets database siden år 2011.

En række personers handler er udeladt, f.eks. bestyrelsesmedlemmer og tidligere finansdirektør Lene Skole.

De endeligt anvendte beløb er verificeret af Coloplast.

I Coloplast konstaterer formand Lars Rasmussen, der i sin tid som adm. direktør i selskabet selv tjente et større trecifret millionbeløb på netop optioner, følgende:

»Det er dyrt at have en god ledelse, men det er dyrere at have en dårlig.«

Lars Rasmussen har i øvrigt stadig selv optioner, der med dagens kurs på papiret svarer til en gevinst på yderligere 150 mio. kr.