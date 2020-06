14 mia. kr. er forsvundet - nu stopper direktøren

En omfattende skandale er under opsejling i den tyske betalingsgigant Wirecard, som styrtdykker på børsen.

Peter Simonsen, født 1991, er nyhedsredaktør på Finans. Han er uddannet ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og har været tilknyttet adskillige af Jyllands-Postens redaktioner, først som praktikant og senere som journalist på Finans, hvor han primært skrev om virksomheder og iværksætteri. Peter er tidligere elitesportsudøver i den ædle disciplin badminton, men nøjes i dag med lange løbeture i området omkring Egå, hvor han bor. Som indfødt nordjyde ved Peter, hvad det vil sige at holde begge ben på jorden, dog med undtagelse af når AaB vinder i fodbold. Da er humøret højt – og selvtilfredsheden ligeså.

Den store tyske betalingsgigant Wirecard fortsætter sin voldsomme aktienedtur, efter at der er blevet afsløret omfattende milliardrod i selskabets regnskab.

Torsdag måtte Wirecard oplyse, at selskabets revisor ikke kan finde 1,9 mia. euro - 14,2 mia. kr. - som ellers var bogført i kontantbeholdningen. Det sendte aktien ud i et frit fald, som fortsætter fredag.

Samtidig er Wirecards driftsdirektør, Jan Marsalek, blevet midlertidigt suspenderet. Og topchef Markus Braun har netop meddelt, at han trækker sig med øjeblikkelig virkning, skriver tyske Handelsblatt.

Wirecard, der har 6.000 ansatte fordelt på 23 lande, formidler digitale betalinger for både forbrugere og virksomheder. Men noget er tilsyneladende helt galt med selskabets finanser.

Financial Times begyndte i februar 2019 at skrive om mulige uregelmæssigheder i selskabet, og siden er sagen gradvist vokset. For nyligt blev Wirecards hovedkontor i München ransaget af det tyske finanstilsyn.

Og nu har Wirecards revisor, Ernst & Young, afvist at underskrive selskabets 2019-regnskab, fordi man ikke har kunnet finde tilstrækkelig dokumentation for eksistensen af 14,2 mia. kr. - svarende til en fjerdedel af Wirecards totale balance.

Hvis et revideret regnskab ikke afleveres i løbet af fredagen, kan Wirecards kreditorer kræve lån for omkring 15 mia. kr. indfriet. I så fald risikerer Wirecard at gå i betalingsstandsning.

Torsdag faldt Wirecard-aktien med 61,8 pct. Fredag fortsætter nedturen med et fald på 50 pct.