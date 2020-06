Coronavirus spreder sig nu også på britiske slagterier

Også i Storbritannien må flere slagterier nu lukke, fordi et stort antal medarbejdere er smittet med coronavirus. Sygdommen har lammet kødindustrien i flere lande. Der er flere teorier om årsagen.

En eksplosion af coronasmitte har tidligere på ugen lukket Tysklands største slagteri, Tönnies i Rheda-Wiedenbruck, og nu spreder sygdommen sig også hastigt blandt medarbejderne i Storbritanniens kødindustri.

Her er tre store kødvirksomheder lukket efter, at mere end 100 medarbejdere er konstateret smittet med coronavirus. Det rapporterer The Guardian.

Den ene af de lukkede fabrikker er ejet af detailkoncernen Asda og leverer bacon til selskabets supermarkeder. Også Storbritanniens største leverandør er kyllinger til supermarkederne, 2 Sisters Food Group, har været nødt til at lukke en stor fabrik efter, at 58 medarbejdere blev testet positive for coronavirus. Selskabet Rowan Foods, som producerer fødevarer til supermarkeder i hele Storbritannien, har ligeledes lukket en fabrik på grund af coronasmitte.

I USA har voldsomme udbrud af coronavirus på slagterierne i perioder fået landets forsyningskæder til at bryde sammen, hvilket har resulteret i tomme kølediske i supermarkederne og aflivning af millioner af grise på gårdene. 20 amerikanske slagterier har være lukket på grund af coronasmittede medarbejdere, og den totale produktion i sektoren har været reduceret med helt op til 40 pct.

I Tyskland har en stribe store slagterier de senest uger været ramt af coronaudbrud, hvor flere hundrede medarbejdere har været smittet på de enkelte fabrikker.

Situationen er i denne uge eskaleret med lukningen af Tysklands største slagteri, som drives af branches sværvægter, Tönnies Fleisch. På slagteriet i Rheda-Wiedenbruck er der testet 1.100 medarbejdere og foreløbig fundet 730 coronasmittede. I lokalområdet er 7.000 medarbejdere og kontaktpersoner nu sat i karantæne, og skoler og børnehaver er lukket.

The Guardian har gennemført en analyse, som viser, at i USA er næsten halvdelen af de såkaldte hotspots med særligt mange coronasmittede knyttet til slagterisektoren.

Dette mønster synes nu at gentage sig i Europa, hvor der har været store coronaudbrud på slagterier i Tyskland, Frankrig og Storbritannien.

De voldsomme udbrud på tyske slagterier kan hænge sammen med, at størstedelen af medarbejderne her er hentet ind fra Østeuropa som såkaldt kolonnearbejdskraft. Disse tusindvis af lavtlønnede medarbejdere er ofte indkvarteret i lejekaserner, hvor mange bor og spiser sammen og fragtes i busser til slagterierne. Vilkårene for hurtig smittespredning er med andre ord noget nær optimale. Den seneste tids coronaudbrud på slagterierne har imidlertid fået de tyske politikere til at vedtage ny lovgivning, som sikrer slagteriarbejderne bedre vilkår.

I forbindelse med det aktuelle udbrud på Tysklands største slagteri citerer radiostationen Radio Gutersloh tre virologer for at vurdere, at de voldsomme udbrud kan skyldes luftfugtigheden og kulden på slagterierne.

I Danmark har der endnu ikke været væsentlige problemer med coronasmittede i kødindustrien. Det kan hænge sammen med, at forholdene for medarbejderne er mere ordnede end i eksempelvis Tyskland og USA. I Danmark opfordres medarbejderne således udtrykkeligt til at blive hjemme, hvis de føler sig syge, og de kompenseres økonomisk for det.