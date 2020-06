Danfoss-familie dropper udbytte i flere år

Familien Clausen har besluttet, at de ikke vil modtage udbytte fra Danfoss for hverken 2020 eller 2021.

Ejerfamilien bag Danfoss har besluttet, at de ikke vil trække penge ud af den danske industrikoncern i de kommende år.

Familiens ultimative moderselskab Clausen Controls Holding II ApS, der ejer 26 pct. af Danfoss, vil ikke modtage udbytter for hverken 2020 eller 2021. Det fortæller Jørgen Clausen, formand i både Danfoss og Clausen Controls.

»Alle medarbejdere i Danfoss har ydet en kæmpeindsats i forbindelse med covid-19-krisen, så det er helt naturligt, at ejerne bag virksomheden også gør, hvad de kan for at bringe virksomheden så godt som muligt igennem denne situation. Derfor bliver der ikke udbetalt udbytte for 2020 og 2021,« fortæller han i en skriftlig kommentar.

Clausen Controls Holding II ApS modtog for 2019 et udbytte på 157 mio. kr. Det var medvirkende til at sende overskuddet op på 733 mio. kr. for året.

Men da familien Clausen har afskrevet sig udbytte i 2020, har familien udsigt til et underskud i år.

»Som følge af covid-19 pandemien modtages der ikke udbytte i 2020 fra selskabets indirekte investering i Danfoss A/S. Selskabets ledelse forventer derfor et mindre underskud i 2020,« står der i et nyt regnskab fra Clausen Controls Holding II.

Danfoss er, udover familien Clausens selskab, ejet af Bitten og Mads Clausens Fond, ligesom Henrik Clausen, søn af grundlæggeren Mads Clausen, har en direkte ejerandel.

Familien Clausen kom senest ind på en 5. plads på Berlingskes liste over Danmarks rigeste. Familien vurderes at have en formue på omkring 24,4 mia. kr.

Danfoss havde i 2019 en omsætning på knap 47 mia. kr. og et overskud efter skat på 3,7 mia. kr.