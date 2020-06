Aldi Danmark kæmper for at modernisere og lave nye butikker, ændre organisationen og forbedre imaget. Samlet kostede 2019 kæden et underskud på over 500 mio. kr. efter en omsætning på 3,6 mia. kr.

Det er stadig rigtig dyrt for den tyske discountkæde Aldi at sælge dagligvarer til danskerne. I 2019 fik det danske selskab med 180 butikker et resultat før skat på minus 512 mio. kr. - et underskud, som er 131 mio. kr. større end året før.

Samlet har Aldi Danmark haft et tab på ca. 2,4 mia. kr. de seneste 10 regnskabsår. Omsætningen for kæden nåede i fjor 3,6 mia. kr. og dermed helt samme niveau som året før.

Adm. direktør for Aldi Danmark, Finn Tang, erkender, at udviklingen rent regnskabsmæssigt var utilfredsstillende i 2019 med et underskud, som er det hidtil største for den danske kæde.

»Det er bestemt ikke tilfredsstillende, at vi kommer ud dårligere end året før. Det skal dog ses i lyset af, at vi gennemfører store investeringer for at geare os til fremtiden,« mener Finn Tang, der har været Aldi-chef siden 2017.

Aldi Danmark: Aldi er en af verdens største discountkæder.

Åbnede i 1977 Danmarks første discountbutik.

180 butikker i Danmark og beskæftiger ca. 2.600 medarbejdere her i landet.

Det danske selskab af Aldi Nord, som er en familieejet tysk dagligvarekoncern med hovedsæde i Essen.

Den del af Aldi-koncernen har op mod 5.000 butikker i ni lande: Tyskland, Polen, Belgien, Danmark, Frankrig, Luxembourg, Holland, Portugal og Spanien.

Aldi-kæden har været på det danske marked med butikker siden 1977, men har åbenlyst haft svært ved at brænde igennem til forbrugerne. Det har kostet dyrt for ejeren.

»Tidligere blev der lukket huller, men ikke investeret i fremtiden. Det er vi begyndt på i 2018 og for alvor i 2019. Det er et langt sejt træk. 2020-regnskabet skal blive bedre end i fjor, da vi kapitaliserer på investeringerne. Men vi får nogle år frem med fortsat underskud i den langsigtede plan for at få vendt udviklingen,« siger Finn Tang.

Det danske selskab ejes af den tyske gigant Aldi Nord, der driver op mod 5.000 discountbutikker i ni lande. Fra ejeren er der opbakning til det danske selskab – også økonomisk.

Adskillige gange de seneste år er der nemlig skudt ny kapital ind i Aldi Danmark – samlet ca. 3,8 mia. kr. over syv år.

Også her i 2020 er pengekassen fyldt op i det danske selskab – over to omgange er der indtil nu i år kommet nye 480 mio. kr. fra Tyskland.

»Underskud skal finansieres og investeringer i ikke mindst vores butiksnet er en dyr fornøjelse. Vi bruger ikke ekstern lånekapital - heller ikke til mursten. Så der vil også i den tid, som vi kigger ind i, fortsat blive behov for kapitalforhøjelser. Vi skal stadig investere i butikker, og der kommer nye underskud, før vi er i sorte tal. Men det sker med fuld opbakning fra ejeren,« siger Finn Tang.

Finans har uden held forsøgt at få en kommentar fra koncernledelsen i Aldi Nord til det nye regnskab for det danske selskab, som fredag blev godkendt på en generalforsamling.

Tidligere var omkostningerne det afgørende nøgletal hos Aldi, men strategien er nu at investere for at vokse. Aldi har aktuelt 180 danske butikker.

Målet for Finn Tang er at komme på 250 inden for en kortere årrække. Ud over cirka 70 nyetableringer har Aldi Danmark 120 af de nuværende butikker, som over en periode enten skal ombygges, udvides eller flyttes til nye lokaler.

»Vi kæmper fortsat med vores image, men kan se, at nye, større butikker øger salget. Det styrker os i, at retningen er rigtig. Selvom vi kontinuerligt jagter nye butikker, ændrer det ikke ved, at vi fortsat har for mange gamle og slidte,« siger Finn Tang.

Detailekspert Henning Bahr, Retail Institute Danmark, tror på, at Aldi kan få held med de nye, moderne butikker. Han siger:

»Udfordringen for kæden er, at den fortsat har mange nedslidte butikker, som kræver en stor indsats. De butikker styrker ikke kædens image over for forbrugerne. Tværtimod.«

