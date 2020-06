Kapitalfond vinder slagsmål om skandalehandel - sælger skal af med 650 mio. kr.

FSN Capital er tilkendt 87 mio. euro i kompensation i forbindelse med overtagelsen af Gram Equipment.

Kapitalfonden FSN Capital købte katten i sækken, da fonden i 2018 overtog industrivirksomheden Gram Equipment, men nu står FSN til en klækkelig erstatning som følge af bevidst fusk i forbindelse med salget af selskabet.

FSN Capital skriver i en pressemeddelelse, at man er blevet tilkendt en kompensation på 87 mio. euro, eller ca. 650 mio. kr., ved den internationale voldgift i Danmark. Afgørelsen kan ikke ankes.

»Kernen i sagen er, at de finansielle oplysninger som blev givet til Køber på vegne af Sælger, i hvert fald fra juni 2017 og frem, var systematisk manipulerede gennem fiktive opskrivninger og periodiseringsfejl, med den intention at Køber ikke skulle opdage de underliggende fakta,« fremgår det ifølge FSN af voldgiftsrettens 430-sider lange afgørelse, der blev afsagt i dag.

FSN Capital overtog i begyndelsen af 2018 Gram Equipment, en producent af isproduktionsudstyr, fra kapitalfonden Procuritas i en milliardhandel.

Men allerede efter kort tid mente FSN Capital, at der var ugler i mosen, og ledende partner Thomas Broe-Andersen fortalte til Finans, at fonden mente, at regnskaberne var sminkede.

Ifølge en meddelelse fra FSN opdagede fonden med hjælp fra EY kort efter overtagelsen, at der var uregelmæssigheder i bogføringen hos Gram Equipment. Det fik FSN til at sætte det helt store maskineri i gang i form af juridiske, regnskabsmæssige og tekniske undersøgelser af sagen.

Det førte til en indledning af en voldgiftssag mod Procuritas i efteråret 2018.

Påstanden gik på regnskabssvig, bevidst manipulation af omsætning og overskud gennem indtægtsføring af fiktiv omsætning på projekter, udstedelse af falske fakturaer og såkaldt antedatering af ordrer i perioden op til salget ifølge FSN.

Kapitalfonden skriver i en meddelelse, at en whistleblower undervejs i sagen stod frem og afslørede, at der blev udstedt over 100 falske fakturaer i perioden op til salget af selskabet »med henblik på kunstigt at øge omsætningen og overskuddet for 2017.«

Gram Equipment blev netop solgt på baggrund af tallene for 2017, men tallene måtte senere nedjusteres markant - fra et plus fra driften på 13,3 mio. euro til et tab på 8,5 mio. euro.

Det tvang FSN Capital til at skyde et trecifret millionbeløb i producenten af isproduktionsudstyr, fordi økonomien hang i laser.

»Jeg er yderst tilfreds med resultatet af voldgiftssagen. Erstatningen vil forbedre Gram Equipments drifts- og konkurrencemæssige situation markant og hjælpe selskabets medarbejdere og ledelse i deres enestående indsats for at genopbygge virksomheden,« siger Thomas Broe-Andersen, partner i FSN Capital Partners, i en meddelelse.

»Jeg er samtidig meget tilfreds på vegne af vores investorer og deres kunder. Lønmodtagere, pensionister og uddannelsesinstitutioner har nu fået ret til at modtage erstatning for de tab, der blev forvoldt på deres pensionsopsparinger.«

Regnskaberne for Gram Equipment for 2017 og 2018 viser et samlet tab i omegnen af 500 mio. kr.

Finans forsøger at få en kommentar fra Procuritas. Kapitalfondens partner på handlen, Tomas Therén, har tidligere afvist, at man skulle have gjort noget forkert.