Ukendt dansk legetøjsfirma i millionsucces

I Hårby ved Silkeborg ligger en indbringende dansk legetøjssucces.

Du kender måske den populære tegnefilmsserie om hundegruppen Paw Patrol. For ikke at glemme Barbie-dukkerne, Gurli Gris og det kendte Fischer Price-legetøj.

Men de færreste har nok hørt om det danske selskab, der står for at distribuere det populære legetøj i Norden. I Hårby ved Silkeborg ligger legetøjsdistributøren Maki, der tjener store millionbeløb.

I det forgangne år satte indtjeningen i Maki ligefrem rekord, og selskabet har nu på fem år samlet tjent 123 mio. kr.

Adm. direktør Michael Jensen siger, at overskuddet i 2019 - 35 mio. kr. - var bedre end forventet.

»Den vigtigste baggrund for resultatet er, at vi har nogle meget dygtige medarbejdere, som har opbygget stærke relationer og samarbejder med vores kunder og leverandører. Vi har realiseret en større vækst end forventet i alle lande, vi opererer i,« siger Michael Jensen.

Maki sælger legetøj i både Danmark, Sverige, Norge og Finland, og blandt bestsellerne finder man bl.a. Paw Patrol, Gurli Gris, Hama og dyrefigurerne fra Schleich.

Maki blev grundlagt i 1995 af Niels Dahl-Nielsen. I 2017 solgte han 40 pct. af sin legetøjssucces til kapitalfonden Industri Udvikling. I samme ombæring overdrog han direktørposten til Michael Jensen.

For en virksomhed som Maki handler det om at have de rigtige produkter og brands på hylderne. Det betyder, at Michael Jensen og hans team skal kunne kigge et par år frem i tiden og spotte, hvad der hitter hos børn til den tid.

Det har Maki tilsyneladende været god til.

I år forventer Michael Jensen et lidt højere aktivitetsniveau og et resultat på samme niveau som i 2019 - altså mellem 30 og 40 mio. kr.

Udover at være grossist og markedsføre eksisterende brands, er Maki også et designhus, der udvikler produkter under eget navn eller på licens.

Selskabet har 44 ansatte og over 1.500 kunder i Norden. Omsætningen i Maki er hemmelig, men bruttofortjenesten i det forgangne år beløb sig til 70,5 mio. kr.