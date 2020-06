Efter flere alvorlige ulykker: Segway stopper produktionen

Virksomheden bag stopper med at sende det tohjulede transportmiddel på gaden.

Virksomheden, der ellers »ville revolutionere den måde, vi transporterer os rundt«, stopper nu produktionen at de tohjulede Segways.

Det skriver britiske The Guardian.

Segway er kendt for at være populær blandt turister i storbyer rundt omkring i verden, og flere steder har også politiet benyttet det særlige køretøj til at komme rundt.

Men 15. juli bliver sidste gang, der ruller en Segway ud fra fabrikken.

Segway er nemlig også kendt for at forårsage ulykker, og i 2010 døde den britiske investor Jim Heselden, 62, i en ulykke med køretøjet, et år efter han havde købt firmaet.

På grund af de alvorlige ulykker, er Segway blevet forbudt i nogle byer.

Ikke desto mindre udtaler direktør i Segway Judy Cai ifølge The Guardian i en meddelelse, at Segway er blevet kendt for sin sikkerhed og for at være et »effektivt personligt transportmiddel.«

Salget af det tohjulede transportmiddel udgjorde dog mindre end 1,5 pct. af Segways omsætning sidste år.

Køretøjet har mødt modgang, lyder analysen, på grund af dels prisen og fordi de ikke er så ligetil at køre på.

»Vores årtier lange historie taget i betragtning erkender vi, at beslutningen måske kommer som en skuffelse for vores stærke og loyale Segway-brugere, der ser Segway som en af de mere innovative skabninger indenfor det tidlige 21. århundrede,« skriver direktør for Segway Judy Cai i udtalelsen ifølge mediet The Verge.

Virksomheden Segway Inc. producerer også andre elektroniske køretøjer, herunder elektriske løbehjul.

Som en konsekvens af at produktionen af det, vi kender som en Segway, slutter, oplyser firmaet, at den vil fyre 21 medarbejdere.