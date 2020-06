Danske flyselskaber forbereder nødlanding - har stiftet tomme selskaber

Mens politikerne forhandler om en ny hjælpepakke til luftfarten, forbereder flere charterflyselskaber sig på det værst tænkelige.

To af landets store charterflyselskaber gør nu klar til en finansiel nødlanding, hvis coronakrisen fortsætter sit jerngreb om den globale luftfartsindustri.

Både Jet Time, der er ejet af velhaveren Lars Thuesen, og Sunclass Airlines har i løbet af de seneste uger stiftet nye, tomme selskaber, som kan benyttes, hvis det bliver nødvendigt med en rekonstruktion. Det skriver branchemediet check-in.dk.

Den 8. juni stiftede Jet Time selskabet Jettime A/S. To dage senere oprettede Sunclass Airlines et nyt selskab under navnet Sunclass Airways A/S.

Begge nye selskaber har ingen aktiviteter, men kan altså tages i brug, hvis coronakrisen får enten Jet Time eller Sunclass Airlines til at kollapse. Det er der en reel risiko for.

Charterflyselskaberne i Danmark er hårdt ramt af coronakrisen. Hos Jet Time er alle medarbejdere - undtagen de lavestlønnede - allerede gået 25 pct. ned i løn, og adm. direktør Jørgen Holme har kaldt situationen »kritisk.«

Sunclass Airlines er et søsterselskab til de velkendte rejsebureauer Spies og Ving og beskæftiger 1.200 ansatte. Også her er den aktuelle situation alvorlig.

Selskabet er afhængigt af de nye ejeres velvilje til at yde økonomisk nødhjælp, har direktør Torben Østergaard tidligere ladet forstå. Ejerne tæller den norske hotelmand Petter Stordalen og de to kapitalfonde Altor og TDR.

Folketingets partier var onsdag samlet til nye forhandlinger om en hjælpepakke til den hårdt pressede luftfart, men en aftale trækker ud. Alternativet, Enhedslisten og SF har forladt forhandlingerne.