Dansk flyselskab fyrer 9 ud af 10 ansatte

Det danske flyselskab Jet Time fyrer 313 medarbejdere - svarende til mere end ni ud af ti af de ansatte.

Det skriver DR med henvisning til en mail, som de ansatte torsdag middag har modtaget.

Jørgen Holme, der er administrerende direktør for selskabet, bekræfter over for mediet fyringerne.

- Det er selvsagt en meget trist dag for os alle sammen i Jet Time familien – den værste dag uden sammenligning i vores 15-årige historie, skriver han i en mail til DR Nyheder.