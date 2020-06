Blue Capital, Danmarks førende udbyder af erhvervsejendomme, har købt ejendomme for mere end 500 mio. kr. af Rema 1000.

I de seneste 10 år har Martin Kibsgaard løftet Blue Capital op til at være Danmarks førende udbyder af erhvervsejendomme.

Men trods de mange år på bagen udbyder Blue Capital nu et projekt, som Martin Kibsgaard ikke tøver med at kalde »usædvanligt« og »det bedste«, markedet for ejendomsinvesteringer har set i mange år.

Blue Capital har således købt 18 dagligvareejendomme af discountkæden Rema 1000 for 505 mio. kr. og har indgået aftale om at udleje butikkerne til Rema 1000 på 15 års uopsigelige kontrakter.

Som Martin Kibsgaard og Blue Capital har for vane at gøre med ejendomsinvesteringer, inviterer de investorer med i projektet. Det er også tilfældet denne gang, hvor en ejendomsfond gennem Finanstilsynet er oprettet til formålet.

Lokkemaden er et årligt afkast på 7,4 pct., og investorer skal komme med mindst 750.000 kr. for at være med. Sædvanligvis udbyder Blue Capital én ejendom ad gangen. Men denne gang består projektet altså af 18 ejendomme.

»Det er det største ejendomsprojekt, Blue Capital har lavet i selskabets 10-årige virke. Men med et afkast på mindst 7,4 pct. om året, 15 års betalingssikkerhed for lejen og ingen renterisiko formoder vi, der er en god interesse i markedet,« siger Martin Kibsgaard i en pressemeddelelse.

Som han henviser til, er de 18 ejendomme finansieret gennemt fastforrentede realkreditobligationer hos Nykredit.

Selvom det forventede afkast på 7,4 pct. er under, hvad Blue Capitals tidligere projekter både har lovet og leveret, står Martin Kibsgaard fast på, at projektet er attraktivt for investorer.

Normalt belåner Blue Capital 80 pct. af sine projekter, men i dette tilfældet er belåningen på 50 pct. Altså lavere gearing og mere indskudt egenkapital.

»Herudover bør det bemærkes, at vi har fjernet al renterisiko i projektet. Og med 15 års uopsigelighed fra en lejer med over 2 mia. kr. i egenkapital er det her det tætteste, du kan komme en virksomhedsobligation med pant i fast ejendom,« forklarer Martin Kibsgaard i en uddybende kommentar.

»I dette projekt kan der i realiteten deltage ca. 350 investorer, da vi skal have rejst 266 mio. kr. i egenkapital. Herudover er projektet et unoteret aktieselskab, hvor vi sædvanligvis udbyder ejendommene via kommanditselskaber,« siger Martin Kibsgaard.

Blue Capital har siden sin stiftelse i 2010 udbudt og formidlet ejendomme til en samlet købssum på 2 mia. kr.

Samtidig er indtjeningen i selskabet vokset hvert af de seneste syv år og nåede i 2019 op på 9,9 mio. kr. efter skat.

Martin Kibsgaard og hans familie ejer 90 pct. af Blue Capital, mens bestyrelsesmedlemmet Jens Lange ejer de resterende 10 pct.