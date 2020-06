Dansk insektfirma må skifte navn igen

Denne gang på grund af en tabt retssag.

Peter Simonsen, født 1991, er nyhedsredaktør på Finans. Han er uddannet ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og har været tilknyttet adskillige af Jyllands-Postens redaktioner, først som praktikant og senere som journalist på Finans, hvor han primært skrev om virksomheder og iværksætteri. Peter er tidligere elitesportsudøver i den ædle disciplin badminton, men nøjes i dag med lange løbeture i området omkring Egå, hvor han bor. Som indfødt nordjyde ved Peter, hvad det vil sige at holde begge ben på jorden, dog med undtagelse af når AaB vinder i fodbold. Da er humøret højt – og selvtilfredsheden ligeså.

Den danske iværksættervirksomhed Wholi Foods, som bl.a. producerer en række proteinbarer og små bidder lavet på insektmel og -pulver, må igen skifte navn.

Denne gang sker det efter en tabt retssag, skriver branchemediet Food Supply.

I 2016 stiftede insekt-iværksætterne Jessica Buhl-Nielsen og Malena Sigurgeirsdóttir virksomheden under navnet Dare to Eat. To år senere ændrede de selv navnet til Wholi Foods.

Det faldt ikke i god jord hos den tyske virksomhed Wholey Juice, som lagde sag an, fordi selskabet mener, at Wholi og Wholey ligger for tæt op ad hinanden.

»Det gav retten dem medhold i, så vi kan ikke længere hedde Wholi, og afgørelsen gælder for hele EU. Den er lidt svær at sluge,« siger Jessica Buhl-Nielsen til Food Supply.

I stedet hedder den danske fødevarevirksomhed nu Hey Planet, og navneskiftet koster de to iværksættere »et par hundrede tusinde kroner.«

Hey Planet sælger sine insektprodukter i flere tyske detailkæder og har store internationale ambitioner. Målet er at gøre spiselige insekter til en ny superfood - både herhjemme og i udlandet - og til at forløse ambitionen fik virksomheden sidste år en millioninvestering fra Megatrend Invest.