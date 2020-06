Lars Seiers investeringsselskab ramt af milliontab

Bundlinjen i Seier Capital blev i 2019 ramt af et minus på 22,7 mio. kr.

Lars Seier Christensens personlige investeringsselskab Seier Capital blødte penge i 2019. Bundlinjen endte på et underskud på 22,7 mio. kr., viser regnskabet, som netop er blevet offentligt tilgængeligt.

»Ledelsen betragter den finansielle performance som værende i overensstemmelse med forventningerne,« fremgår det af regnskabet.

Det var via Seier Capital, at Lars Seier Christensen købte 22,55 pct. af aktierne i underholdningskoncernen Parken Sport & Entertainment i foråret 2019. Det er også i Seier Capital, at Lars Seier Christensens ejerskab af restauranter ligger.

Medstifteren af Saxo Bank solgte i 2018 sin ejerandel sin aktieandel på 25 pct. i Saxo Bank til det kinesiske selskab Geely for 2,6 mia. kr. Salget af Saxo Bank-aktierne resulterede i et overskud i Seier Capital på 1,25 mia. kr. i 2018.

Af regnskabet fremgår det, at det er forventningen, at de sorte tal på bundlinjen vender tilbage i de kommende år. Senere bliver det dog fremhævet, at f.eks. coronapandemien udgør en risiko, og at Seier Capital på nuværende tidspunkt ikke har det fulde overblik over, hvordan den nye coronavirus kommer til at påvirke investeringerne.

At der har været en effekt, står dog f.eks. klart med restauranterne Alchemist og Geranium, som begge har Lars Seier som medejer.

»Vi har sendt medarbejderne hjem på fuld løn. Andre restauranter har ikke den samme mulighed. Det er selvfølgelig trist. Kadeau har jo kæmpet hårdt for tingene, så det er hårdt at se, at det skal ende på denne måde. Der har jeg trods alt det privilegium, at jeg har råd til at holde gang i tingene,« forklarede Lars Seier Christensen i et interview i april med henvisning til restauranten Kadeau, som på tidspunktet for interviewet var blevet erklæret konkurs.

Her forklarede han, at han kunne være nødt til at kautionere for bankkreditten og tilføre endnu mere kapital til restauranterne.

»Hvis der behov for det, skyder jeg flere penge i dem. For det er hjerteblod. Men det er klart, at det gør ondt på den langsigtede økonomi, fordi det i forvejen ikke er forretninger, der laver enorme overskud. På den anden side havde vi jo fulde ordrebøger, da vi lukkede restauranterne, så vi regner da med at komme fornuftigt i gang igen,« lød det fra Lars Seier Christensen.