Hotelejer Petter Stordalen afslører milliardtab

Den norske hotelmilliardær har tabt store beløb, men ser stadig lyst på fremtiden.

Petter Stordalen, der står bag hotelkæden Nordic Choice Hotels, har tabt over 1 mia. norske kr. på coronavirussen.

Det fortæller han i et interview med svenske Dagens Industri.

Her løfter han sløret for det store tab, som skyldes de lukkede landegrænser og aflyste rejser under coronakrisen og udelukker samtidig ikke yderligere tab.

»På hoteldelen er tabet omkring 1 mia. norske. kr. og jeg er klar til, at vi mister mere,« siger han.

Alene i april tabte Nordic Choice Hotels 450 mio. norske kr. Alligevel ser Petter Stordalen en lys fremtid for både hans virksomhed og rejseindustrien.

»Rejsebranchen ser lovende ud. Da Ving (rejsebureau, red.) frigav sommerrejserne for 2021 tidligere i juni eksploderede bookingerne. Der var flere end nogensinde før,« siger han.

Norge genåbner ligesom store dele af Europa og Danmark 15. juli – dog med visse forbehold.

Nordic Choice Hotels står bag 200 hoteller i Norden herunder det femstjernede københavnske Skt. Petri Hotel og Comfort Hotels.

Petter Stordalen har også skudt 1,5 mia. kr. i at opføre et nyt luksushotel på den gamle postgrund ved Tivoli og Hovedbanegården, det nyåbnede Villa Copenhagen,

Nordic Choice-koncernen har på grund af krisen sendt tusindvis af ansatte hjem. Hotelkæden har gæld for næsten 7 mia. kr.

Onsdag bekræftede Nordic Choice-koncernen over for Dagens Næringsliv, at den har sikret sig milliardfinansiering fra sin primære bankforbindelse, DNB, til at klare sig gennem coronakrisen.

Først i 2022 forventer Petter Stordalens hotelkoncern at tjene penge.

Petter Stordalen ejer også rejsekoncernen Nordic Leisure Travel Group, der omfatter Spies, Ving og Tjæreborg samt flyselskabet Sunclass Airlines.