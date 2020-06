Nike fyrer medarbejdere efter stort underskud

Et dårligt fjerde kvartal som følge af coronapandemien får Nike til at fyre medarbejdere.

En af verdens største producenter af fodtøj har valgt at skære ned på antallet af medarbejdere, mens der skal sælges flere produkter direkte til kunderne.

Det skriver Reuters.

Torsdag kom Nike med sit regnskab, der viste, at sportsudstyrsfirmaet fik et underskud på 790 mio. dollars, der svarer til 5,25 mia. kroner. Og det få nu Nike til at fyre flere medarbejdere.

»Vi skifter ressourcer og skaber kapacitet til at geninvestere i de områder, der har højest potentiale. Vi forventer, at vores omjustering sandsynligvis vil resultere i et nettotab af job,« oplyser Nike til Reuters.

Det er dog ikke for at spare på omkostningerne, at der nu skal fyres. Ifølge Nike vil de penge, der ellers ville være gået til medarbejdere i stedet blive reinvesteret i andre prioriteter.

Det er endnu uvist, hvor mange medarbejdere Nike vi komme til at fyre.

Og det har da også været noget af en nedgang for Nike at komme ud af fjerde kvartal med et underskud på 790 mio. dollars. I samme kvartal året før havde Nike et overskud på næsten en milliard dollar.

Nedgangen i salget af beklædning og fodtøj til sportsfolk omfatter stort set alle geografiske regioner. Nike har ligesom de fleste andre virksomheder været tvunget til at lukke sine fysiske butikker verden over på grund af coronapandemien. På verdensplan har Nike dog genåbnet ca. 90 pct. af alle sine forretninger.