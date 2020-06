Nu skal skandaleramt fly på vingerne igen

Det skandaleramte Boeing 737 Max-fly må igen indtage højere luftlag - det skal ske i en række testflyvninger, før flyet skal endelig godkendes til at medtage passagerer.

Efter mere end et års flyveforbud ser det ud til, at Boeings skandaleramte Boeing 737 Max atter må på vingerne. Det sker i en række testflyvninger, efter selskabet har fået godkendt flere rettelser i flyets design og software.

Det skriver The New York Times.

Fly-modellen har ellers været bundet til jorden siden marts 2019, efter to styrt i Indonesien og Etiopien dræbte i alt 346 personer. Man kom senere frem til, at styrtene skyldtes en softwarefejl, som fik flyene til at trække snuden nedad.

Siden da er der blevet opdaget endnu flere fejl i både software og design, og Boeing har arbejdet på højtryk for at de ca. 800 737 Max-fly, som er blevet bygget og leveret til flyselskaberne, igen må indtage højere luftlag.

Tilbage i marts kom det f.eks. frem, at flyets ledninger lå samlet for tæt og ikke levede op til myndighedernes sikkerhedskrav. Potentielt kunne en kortslutning i bundterne føre til, at piloterne mistede kontrollen med flyet.

Men det ser ud til, at Boeing har rettet fejlene, og alt det kræver for, at 737 Max kan blive godkendt til at flyve, er en opadvendt tommelfinger op fra de amerikanske luftfartsmyndigheder Federal Aviation Administration (FAA).

»Testene forventes at tage flere dage og vil omfatte en lang række flyvemanøvre og nødprocedurer for at gøre det muligt at vurdere, om ændringerne opfylder FAA’s certificeringsstandarder,« skriver FAA.

Hvis testflyvningerne bliver en succes, kan det alligevel ende med, at der går flere måneder, før flyene igen kan komme på vingerne – og hvis FAA finder yderligere fejl, skal de også udbedres, skriver The New York Times.

På samme tid skal både myndighederne og Boeing selv udarbejde flere rapporter, som i detaljer beskriver rettelserne og den nye software i 737 Max. Rettelserne skal dernæst gennemgås og godkendes af flere eksperter.

Efterfølgende skal flyene, som har stået på jorden i over et år, gøres klar til at flyve igen – og luftfartsmyndighederne i andre lande løfte flyveforbuddet.

Nyhedsbureauet Reuters beretter, at testflyvningerne starter allerede mandag.

Flere flyselskaber har været hårdt ramt af flyveforbuddet - især Norwegian, som har meddelt, at det har kostet samlet set 740 mio. kr., eftersom man har måttet leje erstatningsfly for 18 af de fly i flåden, som er af typen som 737 Max.

Boeing meddelte i januar, at selskabet selv budgetterede med, at skandalen vil koste i alt 18 mia. dollars, hvilket svarer til omtrent 119 mia. kr. Det var vel at mærke før coronakrisen ramte verden.