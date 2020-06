Det ser ifølge en ny rapport fra International Air Transport Association (IATA) ud til, at der kan gå længe, før passagerflyene igen vil blive fyldt op med rejsende.

Mens coronakrisen har tvunget flyselskaberne i knæ, har et lille lysglimt vist sig, efterhånden som der er åbnet op for rejser i Europa. Men krisens effekt på luftfartsbranchen vil muligvis vare ved længe endnu.

For over halvdelen af flypassagererne vil først flyve igen om et halvt år på grund af den verserende corona-pandemi. Det viser en rapport fra International Air Transport Association (IATA).

Det skriver luftfartsmediet Check-in.dk

Over halvdelen af de 4.700 respondenter i undersøgelsen forventer ifølge undersøgelsen lavet af den internationale sammenslutning af flyselskaber, at de først vil flyve igen i slutningen af 2020 – og måske først i 2021.

Undersøgelsen blev lavet over tre etaper – først fra d. 22. til 25. februar, dernæst fra d. 6. til 9. april og til sidst fra d. 29. maj til 2. juni. 2020.

Respondenterne var fra 11 lande – f.eks. Australien, Frankrig, Tyskland, Japan, De Forenede Arabiske Emirater og USA. Alle havde rejst med fly siden juli 2019.

Mens 60 pct. i krisens begyndelse svarede, at de ville flyve igen inden for få måneder, var billedet vendt i juni, hvor 55 pct. svarede, at de ikke var villige til at flyve før om mindst et halvt år, ifølge IATA.

»Overordnet set stemmer resultaterne overens med vores forventning om, at genopretningen af industrien vil begynde i 3. kvartal 2020, men at den vil ske gradvist,« skriver IATA i en kommentar til undersøgelsen.

»Ikke desto mindre fremhæver undersøgelsen risiciene ved genopretningen, eftersom mere end halvdelen af de rejsende indikerer, at de først vil flyve i slutningen af året, hvis ikke længere inde i 2021.«

På samme tid svarede 83 pct. af de adspurgte, at de ikke vil flyve, hvis det indebærer en karantæneperiode på 14 dage, når de når destinationen.

For ikke lang tid siden forudså man ellers, at luftfartsindustrien ville vokse eksplosivt de kommende år til estimerede 8,2 mia. passagerer i 2037. Men i april faldt aktiviteten med 98 pct. sammenlignet med året før som følge af corona-udbruddet og dens nedlukning af lande verden over.

»Vi estimerer, at flyselskaberne vil tabe omtrent 84 mia. dollars i 2020,« har Brian Pearce, cheføkonom i IATA, udtalt i et interview med CNBC.