En gammel udmelding om at kvinder ikke bør gøre tjeneste i militæret, tvinger flyproducenten Boeing til at udnævne ny kommunikationschef for fjerde gang på tre år.

Jobbet som kommunikationschef hos Boeing er muligvis det varmeste sæde i hele flyproduktionsbranchen.

Boeing har været hårdt ramt af sagen om de ulykkesramte 737 MAX-fly og det efterfølgende forbud mod at anvende flyene, indtil der var sikkerhed omkring anvendelsen, og nu har endnu en sag sat stillingen som Boeings kommunikationschef i et negativt lys.

Efter blot seks måneder i jobbet har den tidligere pilot i det amerikanske flyvevåben, Niel Golightly, valgt at forlade jobbet efter et 33 år gammel debatindlæg er dukket op til overfladen.

Det skriver Reuters.

I debatindlægget med titlen "Ingen ret til at kæmpe" skrev Golightly blandt andet, at »indlemmelsen af kvinder i frontlinjen vil ødelægge mandens måde at føre krig på, og de feminine værdier mænd kæmper for – fred, hjemmet og familien«.

Det er en ansat i Boeing, der har klaget til ledelsen over de gamle udmeldinger fra Golighty.

Niel Golightly har undskyldt for sine tidligere udtalelser i en pressemeddelelse.

Her fortæller Golightly, at hans daværende holdninger skal ses i kontekst af, hvem han var for 33 år siden.

Golightly var kamppilot under Den Kolde Krig, og det gamle debatindlæg skal ses som et vildledt bidrag til en debat, der på daværende tidspunkt kørte på højtryk, forklarer han.

»Mine holdninger var pinlige og stødende og jeg tog fejl. Debatindlægget afspejler ikke den jeg er, men ikke desto mindre har jeg valgt at fratræde i virksomhedens interesse,« forklarer Niel Golightly.

I en mail til Boeings ansatte, som Reuters har fået adgang til, skriver Golightly yderligere, at ekskluderingen af kvinder på daværende tidspunkt var en afspejling af »regeringens politik og en generel samfundsopfattelse«.

Boeing står nu til at skulle udnævne en ny kommunikationschef for fjerde gang på under tre år.

Den amerikanske flyproducent er i disse under massivt pres efter det er kommet frem, at flyfabrikanten undlod at indberette ændringer i flytypens kontrolsystem.

Disse ændringer var sidenhen medvirkende til to fatale flystyrt i 2018 og 2019.