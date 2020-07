De gigantiske parkeringspladser foran adskillige amerikanske storcenter har ikke set skyggen af mange biler de seneste par måneder.

Coronakrisen har sat en presset stormagasinbranche ud i frit fald, og en ny analyse giver en dyster prognose for de klassiske ’malls’.

I en ny analyse fra Coresight Research, der er et amerikansk rådgivningsfirma med speciale i detailhandel og teknologi, vurderer man, at 25 pct. af USA’s næsten 1200 stormagasiner er i fare for at lukke inden for de næste fem år.

Det skriver New York Times.

“Vi havde aldrig forestillet os, at så mange virksomheder ville gå konkurs, og jeg tror desværre, at udviklingen vil accelerere gennem 2020,” siger Deborah Weinswig, der er grundlægger af Coresight Research, til den amerikanske avis.

”Firmaer som ikke har begæret konkurs vil formentlig bruge den kommende tid på at rydde op i sine butiksgrunde,” tilføjer Weinswig.

Storcentrene har været presset økonomisk af den stigende handel over nettet, og udviklingen ser ud til at fortsætte.

Det vurderes nemlig, at en stor del af amerikanerne på den anden side af Atlanten frygter at handle i et stormagasin med mange mennesker, og i stedet vælger at shoppe online.

I juni sidste år vurderede det amerikanske datainstitut CoStar Group ellers, at 84 pct. af de amerikanske stormagasiner var økonomisk sunde.

Tilbage i 2006 var andelen dog på 94 pct. og nedgangen er til at føle på.

Forretningsgiganter som Victoria’s Secret og Gap vil i den kommende tid lukke henholdvis 250 og 170 butikker ned.

Alene i maj søgte detailkæderne Neiman Marcus Group, J.Crew Group, JC Penney og Stage Stores om konkursbeskyttelse.