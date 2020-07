H&M kæmper fortsat med butikssalget

Som i så mange andre brancher siver den fysiske tøjhandel over til nethandel. Tøjkæden H&M i Danmark oplever for tredje år i streg nedgang i overskuddet i de 112 fysiske butikker.

Tøjsalget fra de fysiske butikker bløder fortsat for den svenske tøjgigants H&M’s danske forretningsdel.

Siden rekordomsætningen i regnskabsåret 2015/16 har udviklingen været negativ, og på bundlinjen er overskuddet efter skat siden da reduceret til en tredjedel fra 121 mio. kr. til 41 mio. kr., fremgår det af selskabets netop offentliggjorte regnskab, der dækker perioden 1. december 2018 til 30. november 2019.

Ifølge ledelsesberetningen følger udviklingen dog det generelle billede for detailhandlen, hvor salget flytter fra de fysiske butikker og til forskellige onlineplatforme.

Omsætningen i H&M’s 112 danske butikker lå i sidste regnskabsår på 2,8 mia. kr. mod 3 mia. kr. året inden. Det svarer til en nedgang på 4,1 pct., der i store træk flugter med den generelle markedsudvikling fra butik til net.

Det hjemlige onlinesalg fremgår ikke af den danske årsrapport, men da moderkoncernen H&M Group tidligere i år fremlagde regnskab for samme periode, som de nye danske tal dækker, fremgik det, at H&M på verdensplan havde haft en online salgsfremgang på 11 pct., hvilket også modsvarer hele koncernens årlige overskudsstigning.

Med det in mente udtrykker den danske ledelse med adm. direktør Christel Friis-Mikkelsen i spidsen tilfredshed med det danske resultat for både butikker og online.

At de fysiske butikker sælger mindre end tidligere, får da heller ikke H&M til at have mindre fokus på den forretningsdel.

Ifølge årsrapporten vil H&M i Danmark fortsætte med at investere med henblik på at gøre købeoplevelsen så attraktiv som muligt for kunderne.

Derfor fremgår det, at der i det forgangne år både har været afholdt udgifter til fornyelse samt udvidelse af salgsarealer i butikkerne.

Forventningerne til fremtiden er umiddelbart negativ som en følge af coronapandemien. Meldingen fra H&M i Danmark er derfor, at det samlede butiksnet løbende vil blive tilpasset og vurderet, hvilket kan betyde butikslukninger, men som til gengæld heller ikke udelukker fornyelse og åbninger.

Modegiganten H&M Hennes & Mauritz AB ejer mærkerne H&M, H&M Home, COS, Other Stories, Monki, Weekday, Arket og Afound. Den primære forretning er beklædning, men de sælger også boligtilbehør.

På verdensplan har de mere end 5.000 butikker og i alt 180.000 ansatte - heraf lige over 1.800 i Danmark.