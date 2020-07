Han tog chancen og købte et konkursbo - nu er han mangemillionær

Den danske iværksætter Nicolai Bille Krogh indkasserede sidste år den helt store gevinst.

Nicolai Bille Krogh havde længe gået med drømmen om at stifte sin egen virksomhed. Men han havde ikke turdet tage springet, fordi frygten for at fejle var for stor.

Det skulle en livsændrende besked lave om på.

Da lægerne pludselig fortalte Nicolai Bille Krogh, at han har en øjenlidelse, som langsomt men sikkert vil koste ham synet, tog en anden frygt over. Frygten for aldrig at prøve drømmen af.

Så han sagde sit job op og købte stumperne af firmaet Oplevelsesgaver.dk, der havde tabt alle sine penge og stod foran en tvangsopløsning.

Hjemme fra køkkenbordet begyndte iværksætteren at sælge oplevelsesgavekort under navnet Go Dream. Bilen blev solgt, så der var penge til mad og husleje i fire måneder. Derefter blev Mastercardet overtrukket, og sådan fortsatte det i de første to år, indtil Nicolai Bille Krogh rent faktisk kunne leve af sin forretning.

I dag behøver han hverken sælge bilen eller overtrække kreditkortet.

Nicolais syn forsvinder I efteråret 2005, da Nicolai Bille Krogh arbejdede som underviser på Køge Handelsskole, fik han stillet diagnosen "retinitis pigmentosa", en genetisk øjenlidelse, som betyder, at han gradvist mister synet.

Diagnosen fik Nicolai Bille Krogh til at droppe jobbet som underviser og udleve sin drøm som iværksætter.

I sommeren 2007 købte han stumperne af det konkursramte Oplevelsesgaver.dk A/S, som han siden har gjort til Danmarks største oplevelsesportal.

I juli sidste år solgte Nicolai Bille Krogh sin oplevelsesportal til franske Wonderbox, der er én af Europas førende udbydere af gavekort og oplevelser.

Salgsprisen for Go Dream er hemmelig, men et nyt regnskab fra Nicolai Bille Kroghs holdingselskab viser, at han indkasserede en gevinst på mindst 55 mio. kr.

Go Dream er Danmarks største oplevelsesportal med en årlig trecifret millionomsætning og 40 ansatte. Udover Nicolai Bille Krogh bestod ejerkredsen også af den afdøde milliardær Johan Schrøder, og i bestyrelsen sad Martin Thorborg.

Nicolai Bille Krogh er fortsat direktør i Go Dream, som sidste år havde et underskud på 9 mio. kr.