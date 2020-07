Europas andenrigeste, Zara-kædens grundlægger Amancio Ortega, afslører, at han besidder ejendomme for mere end 100 mia. kr.

Efter først at have skabt en formue på tøj rettede Zara-kædens grundlægger Amancio Ortega sit fokus mod ejendomsmarkedet.

Tirsdag blev porteføljen og værdien af hans besiddelser for første gang offentliggjort.

Den viser, at omfanget af den spanske milliardærs ejendomme er vokset til svimlende 15,2 mia. euro, der svarer til 113 mia. i runde danske kroner, hvilket gør ham til den største ejendomsbesidder blandt Europas superrige.

Det skriver finansmediet Bloomberg.

Alene sidste år investrede den 84-årige Amancio Ortega 2,1 mia. euro i ejendomme via flere dele af sit holdingselskab Pontegadea.

Pontegadea, der ejer knap 60 pct. af Zaras moderselskab Inditex SA, fremviste sidste år et overskud efter skat på 1,8 mia. euro.

Over de seneste år har Ortega, der er Spaniens rigeste, spredt modeformuen på flere områder for bedre at kunne holde på den.

I USA har han investeret mere end 3 mia. dollars i bygninger og land.

Besiddelserne indbefatter bl.a. Manhattans historiske Haughwout-bygning og Miamis højeste kontorbygning. Og sidste år investerede Amancio Ortega 72,5 mio. dollars i et hotel i det centrale Chicago foruden flere kontorbygninger i både Washington og Seattle.

Pontegadea har både ejendomme, der lejes ud til techgiganterne Amazon.com og Facebook, men tæller desuden lejere i form af Inditex-rivalerne H&M og The Gap.

Amancio Ortega, der er søn af en jernbanearbejder, har ifølge Bloombergs milliardærindeks en samlet formue på 385 mia. kr., hvoraf størstedelen udgøres af hans aktiemajoritet i Inditex.

I år er formuen dog skrumpet med mere end femtedel på grund af coronakrisen, der har tvunget Inditex til omfattende butiksnedlukninger. Og under krisen er firmaets aktier faldet med 22 pct.

Ud over ejendomme har Ortega investeret i energi og telekommunikation, bl.a. erhvervede han sidste år 5 pct. af Enagas og en andel på 9,99 pct. i Telefonica SA i 2018., skriver Bloomberg.