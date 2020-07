Asiens største lavprisflyselskab er ved at knække nakken

En rapport fra revisionsselskabet Ernst & Young sår betydelig tvivl om AirAsias evne til at fortsætte driften. Flyselskabets gæld oversteg allerede aktiverne før coronakrisen indtraf.

Fremtiden for Asiens største flyselskab på lavprisområdet, AirAsia, er »tvivlsom i en betydelig grad«, fremgår det af en ny vurdering fra revisionsselskabet Ernst & Young.

Meddelelsen fik onsdag kursen på flyselskabets aktie til at falde med 18 pct. Det skriver bl.a. BBC Business.

AirAsia er hjemmehørende i Malaysia. Flyselskabet er grundlagt og ledet af milliardæren Tony Fernandes, der bl.a. også kendes for sit engagement i den engelske fodboldklub Queens Park Rangers, der spiller i den næstbedste række.

Som alle øvrige luftfartsselskaber i verden har AirAsia været hårdt ramt af det bratte passagerfald under coronapandemien og de rejserestriktioner, som de er tvunget til at operere under i den gradvise genåbning.

Som baggrund for bekymringerne på AirAsias vegne, fremhæver Ernst & Young luftfartsselskabets enorme gæld i udtalelsen, der tirsdag blev bekendtgjort på børsen i Kuala Lumpur.

Allerede før corona blev en reel trussel, havde AirAsia problemer.

Det fremgår, at AirAsias aktuelle økonomiske forpligtelser allerede oversteg de nuværende aktiver med 430 mio. dollars i slutningen af 2019.

Og siden er det asiatiske selskabs situation og pengestrømme kun blevet forværret med det meste af flyflåden parkeret på jorden under lockdown.

Med den situation og AirAsias generelle økonomiske præstationer giver Ernst & Young følgende vurdering for flyselskabets fremtid:

»Det indikerer, at der fortsat findes væsentlige usikkerheder, som kan så betydelig tvivl om koncernen og firmaets evne til at fortsætte driften.«

Mandag oplyste AirAsia, at selskabet i årets første tre måneder havde tabt, hvad der svarer til mere end 1,2 mia. kr., hvortil det skal bemærkes, at lavprisselskabet først helt suspenderede sine flyvninger i slutningen af marts.

»Dette er med afstand den største udfordring, vi har mødt, siden vi begyndte i 2001,« lyder det i en kommentar fra AirAsias øverste chef, Tony Fernandes.

Men han har ikke tænkt sig at kaste håndklædet i ringen.

»Enhver krise er en forhindring, der kan og skal overvindes, og vi har allerede omstruktureret koncernen til at fungere mere effektivt og være strammere styret.«

AirAsia fortæller, at fremtidsplanerne indebærer nye samarbejder, som kan føre til investeringer i virksomheden. Desuden har selskabet anmodet om banklån og overvejer planer om at rejse yderligere kapital, skriver BBC.