Aarhusiansk finansmand med nyt trecifret millionoverskud

For sjette år i træk giver Hommelhoff-familiens investeringsselskab et trecifret millionoverskud.

Det er nærmest blevet en tradition. For sjette år i træk kan den aarhusianske finans- og erhvervsmand Claus Hommelhoff sammen med sin familie se tilbage på endnu et år med et trecifret overskud i familiens investeringsselskab, Aktieselskabet CBH.

På trods af et stort dyk i resultatet af den ordinære drift, gik bundlinjen frem med over 30 pct., så overskuddet fra den store skov af selskaber, som udgør familiens forretning, udgjorde 225,3 mio. kr.

Blå bog Født i Odense 15. december 1956, men har boet i Aarhus i snart 40 år.

HA Handelshøjskolen i Odense

Cand.Oecon Aarhus Universitet

1984: Systemkonsulent Landbrugets EDB-central

Revisor hos Busch-Sørensen, Århus

1986: Stifter Plan-Invest Århus og Plan-Invest Odense sammen med Birgit Hommelhoff

1988: Stifter Plan Safe – senere Formuepleje - sammen med Birgit og vennen Erik Møller.

1990: Lukker de to Plan-Invest selskaber efter aktiekrise. Fondene bruger begge terminsforretninger, som man er usikker på den fortsatte lovlighed af.

2017: Blev involveret i den verserende sag om Hummels tidligere direktør Søren Schriver, som blev bortvist og anmeldt for muligt mandatsvig. Schriver sidder i dag i Pilgrims bestyrelse. Sagen efterforskes stadig.

2018: Familien ejer i dag 36,25 pct. af aktierne i Formuepleje via Aktieselskabet CBH. Claus Hommelhoff er fortsat tilknyttet som rådgiver.

»Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende og på niveau med forventningerne for året,« lyder det i regnskabet fra Aktieselskabet CBH.

Hommelhoff-familiens forskellige forretningsben er centreret omkring Aarhus, og de spænder bredt. Lige fra ejendomme over designfirmaet Hoptimist til nat- og sportsklubber.

Familiens vidtforgrenede forretning kan dog spores tilbage til den aarhusianske kapitalforvalter Formuepleje. Allerede som 16-årig hjalp Claus Hommelhoff venner og familie med at investere, og i 1986 var han sammen med nu afdøde Erik Møller med til at stifte Formuepleje.

Claus Hommelhoff har i dag en mere tilbagetrukket rolle i kapitalforvalteren, hvor han i dag er senior formuerådgiverarbejder.

»Min egen bedste investering var utvivlsomt oprettelsen af det Aps, der nu er Formuepleje Holding for 80.000 kr. Eller investeringen på 100.000 kr. i Safe, som på 30 år er vokset til næsten 3,7 mio. kr.,« fortalte Claus Hommelhoff i et interview i 2018.

Hommelhoff-familien ejer stadig 37 pct. af Formuepleje og fik dermed en pæn del af overskuddet.

»Årets resultat for dette forretningsområde anses for yderst tilfredsstillende og skal ses i sammenhæng med den generelle udvikling på de finansielle markeder,« fremgår det af regnskabet.

Generelt er det ordene »tilfredsstillende« eller »yderst tilfredsstillende,« som i regnskabet bliver brugt til at beskrive udviklingen i de forskellige forretningsben. Der er dog en enkelt undtagelse.

»Årets resultat for koncernens aktiviteter inden for fritidssektoren er mindre tilfredsstillende,« fremgår det af regnskabet.

Egenkapitalen i Aktieselskabet CBH er oppe på mere end 1,3 mia. kr. Penge er dog noget, Claus Hommelhoff bliver lidt pinligt berørt over at tale om, som han forklarede i interviewet fra 2018.

»Jeg mangler ikke noget, men jeg ejer altså kun 10 pct. af aktiekapitalen i CBH. Resten er generationsskiftet over til mine tre ældste børn. Derfor hader jeg også, når pressen kalder mig rigmand. Det er så distancerende. Kald mig forretningsmand,« lød det fra Claus Hommelhoff.

Faktisk betegner han sig selv som nærig. Typen, der foretrækker at købe en brugt bil frem for at købe en helt ny.

»Så snart du sætter dig ind i sådan en bil første gang, falder dens værdi. Derfor gider jeg ikke købe nye biler,« har Claus Hommelhoff udtalt.