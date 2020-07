Niels Thorborgs nye butikskæde blev et kort bekendtskab.

Det er en dyr fornøjelse for den danske milliardær Niels Thorborg at afvikle sin butikskæde Værsgo, som kun fik lov til at eksistere i to år.

Et nyt regnskab fra Værsgo-kæden, som Niels Thorborg er i gang med at afvikle, viser et underskud på 45 mio. kr. Pengekassen er tom.

»Årets betydelige underskud skal ses i lyset af underskudsgivende drift i årets første tre kvartaler og betydelige omkostninger i forbindelse med nedlukning af Værsgo-kæden samt tab ved frasalg og lukning af butikker,« skriver Værsgo-ledelsen i regnskabet.

Værsgo-kæden blev etableret i 2017, efter at Niels Thorborg året før havde ønsket at sælge sin butikskæde Inspiration til konkurrenten Imerco. Men Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen greb ind.

For at få lov til at afhænde 25 af sine 45 Inspiration-butikker krævede styrelsen, at Thorborg etablerede en ny kæde.

Kravet var, at kæden skulle eksistere i mindst to år. Det kom den også kun til.

I september sidste år meddelte Værsgo, at kæden lukker. 11 af kædens butikker overgik til konkurrenten Kop & Kande med henblik på efterfølgende at sælge dem enkeltvis til selvstændige isenkræmmere. 12 Værsgo-butikker rundt om i landet skulle lukkes.

Det er hård konkurrence og pres på indtjeningen, som har fået Værsgo til at give op.

»Ledelsen vurderer, at det ikke inden for en kortere årrække vil være muligt at skabe en overskudsgivende drift i selskabet,« fremgår det af Værsgo-kædens nye regnskab.

Værsgo har fortsat syv butikker, som er indmeldt i Kop & Kande-kæden, samt en webshop. I år forventer selskabet et underskud på op mod 20 mio. kr. som følge af lavere aktivitet og den fortsatte nedlukning af kæden.

Det samlede tab i Værsgo-kædens levetid beløber sig til 91 mio. kr.