Britiske Virgin Atlantic Airways er i kamp med tiden om at få finansiel støtte fra amerikanske selskab First Data.

Den britiske milliardær Sir Richard Branson kæmper på at redde sit flyselskab Virgin Atlantic Airways, der ligesom resten af flyindustrien, har været hårdt ramt af coronakrisen.

Med Branson i front forsøger Virgin Atlantic Airways at sikre sig mere end otte mia. kroner i finansiel støtte fra amerikanske First Data, der er et datterselskab af fintech-selskabet Fiserv.

Det skriver det britiske medie Sky News.

Parterne forhandler om en omfattende økonomisk pakke, der skal redde tusindvis af britiske jobs.

Kilder tæt på Sky News fortæller ifølge mediet, at Virgin Atlantics administrerende direktør Shai Weiss forsøger at få First Data til at slække kravet om, at flyselskabet skal holde på alle sine fremtidige indtægter, der kommer via bookinger, for at beskytte sig selv mod risikoen for at selskabet kollapser.

Hos Virgin Atlantic håber man på, at man kan præsentere en fælles aftale i løbet af næste uge.

Flyselskabet har i månedsvis kæmpet for overlevelse, hvor Richard Branson flere gange har bedt om økonomisk nødhjælp fra den britiske regering uden held.

Milliardæren Branson ejer 51 pct. af Virgin Atlantic, og den 70-årige ejer har selv skudt 250 mio. dollars ind i forskellige dele af koncernen under coronakrisen.

Flyselskabet Virgin Australia, hvor Richard Branson ejer en mindre andel, blev i april sat under administration på grund af økonomiske problemer i kølvandet på coronapandemien.

Virgin Atlantic blev grundlagt i 1984. Virksomheden har base i Storbritannien og har i alt 8.500 ansatte.

Selskabet har offentliggjort, at man afskediger 3.150 ansatte i den kommende tid, hvilket sker i et forsøg på at redde resten af virksomheden fra at kollapse.